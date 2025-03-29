Bitlis Valisi Karakaya, Ramazan Bayramı Öncesi Yol Kontrol Noktalarını Ziyaret Etti

Vali Ahmet Karakaya, Bayram Öncesi Denetimlerini Sürdürüyor

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Ramazan Bayramı öncesinde yol kontrol noktalarını ziyaret ederek denetimlerle ilgili önemli bilgiler aldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Karakaya, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü’ne ait yol kontrol noktalarını ziyaret etti. Burada, bayram süresince vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri adına alınan güvenlik önlemleri yerinde incelendi.

Güvenli Seyahat İçin Trafik Kurallarına Uyun

Karakaya, bayram döneminde artan trafik yoğunluğuna dikkat çekerek, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda çağrıda bulundu. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için herkesin kurallara azami dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Karakaya, şunları ifade etti:

"Hız sınırlarına uyulması, emniyet kemeri kullanımına özen gösterilmesi ve özellikle uzun yola çıkan vatandaşlarımızın belirli aralıklarla dinlenmeleri büyük önem taşıyor. Şimdiden tüm halkımızın bayramını kutluyor, kazasız, huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum."

Ziyaretleri sırasında Vali Karakaya'ya, Güroymak Kaymakamı Mehmet Zahid Uzun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve İl Emniyet Müdürü Ortaç Şekeroğlu da eşlik etti.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (fotoğrafta), Ramazan Bayramı öncesi yol kontrol noktalarını ziyaret ederek denetimlere ilişkin bilgi aldı. Denetimlerin yapıldığı yol kontrol noktalarındaki güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi alan Karakaya, vatandaşların bayram süresince huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya (fotoğrafta), Ramazan Bayramı öncesi yol kontrol noktalarını ziyaret ederek denetimlere ilişkin bilgi aldı. Denetimlerin yapıldığı yol kontrol noktalarındaki güvenlik önlemlerine ilişkin bilgi alan Karakaya, vatandaşların bayram süresince huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri için alınan tedbirleri yerinde inceledi.