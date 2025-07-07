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Bitlisli Şehit Sözleşmeli Erler Uyanık ve Yeşildemir'in Ailelerine Acı Haber

Pençe-Kilit Harekatı'nda terör saldırısında şehit olan Bitlisli erlerin ailelerine acı haber verildi.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 14:00
Bitlisli Şehit Sözleşmeli Erler Uyanık ve Yeşildemir'in Ailelerine Acı Haber

Pençe-Kilit Harekatı'nda Şehit Olan İki Kahraman

Bitlisli şehit piyade sözleşmeli erler Mahsun Yeşildemir ve Celattin Uyanık'ın şehadet haberi, ailelerine ulaştırıldı. İkili, terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağarada gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit oldu.

Ailelerine Acı Haber İletildi

Şehitlerimizin haberini vermek üzere Adilcevaz Kaymakam Vekili ve Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Adilcevaz ilçesine bağlı Karaşeyh köyüne gitti. Kaymakam Bingöl'ün yanı sıra askeri yetkililer ve sağlık ekipleri de hazır bulundu. Şehidin baba ocağına göndereceği Türk bayrağı, acıyı daha da derinleştirdi.

Yeşildemir Ailesinin Duyguları

Şehit Mahsun Yeşildemir'in ağabeyi Mehmet Vefa Yeşildemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Vatan sağ olsun. Her şey vatan için.” diyerek kardeşi için duyduğu gururu ifade etti. Ayrıca, terör örgütlerine karşı duyduğu öfkeyi vurgulayan Yeşildemir, “Devletimiz için ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız.” sözleriyle dikkat çekti.

Baba Nevzat Yeşildemir'in Dilekleri

Şehidin babası Nevzat Yeşildemir, “Allah devlete zeval vermesin. Yeter ki devlet, vatan sağ olsun.” diyerek acısını paylaştı. Kardeşi yaklaşık 3 yıldır görevdeydi ve 20 gün sonra Elazığ'a dönecekti.

Şehit Uyanık'ın Ailesine de Acı Haber

Öte yandan, Mutki ilçesinde de Kaymakam Onur Yılmazer ve askeri yetkililer, şehit Celattin Uyanık'ın Dereyolu köyündeki baba ocağına giderek ailesine acı haberi ilettiler. Uyanık’ın ailesine de Türk bayrağı asılmış ve komşuları ile yakınları aile üyelerini teskin etmeye çalışmıştır.

Şehit Uyanık'ın yaklaşık 4 yıldır görevde olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın (24) şehadet haberi, Bitlis'in Mutki ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Türk bayrağı asılan şehidin evine yakınları ve komşuları geldi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın (24) şehadet haberi, Bitlis'in Mutki ilçesindeki ailesine ulaştırıldı. Türk bayrağı asılan şehidin evine yakınları ve komşuları geldi.

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