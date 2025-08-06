Bitlisli Usta, Malazgirt Zaferi İçin Özel Bastonlar Tasarladı

Malazgirt Zaferi'ne Özel Tasarımlar

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşamını sürdüren baston ustası Refa Gökbulak, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne özel olarak tasarladığı bastonlarıyla dikkat çekiyor. Ahlat'ta binlerce yıllık bir geçmişe sahip el sanatı olan bastonculuğu sürdürerek, kendi tasarımlarını hayata geçiren Gökbulak, 56 yaşındadır.

Geleneksel Malzemelerle Eşsiz Tasarımlar

Gökbulak, ceviz ağacı ile koç, manda ve sığır boynuzu kullanarak birbirinden farklı ve işlevsel bastonlar üretiyor. Bu el işçiliği ürünlerin yanı sıra, Malazgirt Zaferi'ne özel olarak Kayı damgası ve özel işlemelerle zenginleştirilmiş, incili bastonlar hazırladı.

Özel Figürlü Bastonlar Sergilenecek

Gökbulak, gazetecilere yaptığı açıklamada, özel figürlerle hazırladığı bastonları Ahlat Millet Bahçesi'nde düzenlenecek olan kutlama programında sergileyeceğini belirtti. Zirve etkinliğine yaptığı katkıyı vurgulayan Gökbulak, şunları ifade etti:

"Baston yapımı, tarihi bir el sanatımızdır. Özel tasarımlı ürünlerimizi kullanma ve hediye amaçlı olarak yapıyoruz. Bastonları asırlık ceviz ağaçlarından yapıyoruz. Tezhip ve el işi oyma sanatından faydalanıyoruz. Farklı hayvan figürlü, kılıçlı, motifli ve tamamı kemikten oluşan modellerimiz bulunuyor. 100'ün üzerinde çeşidimiz var. Yaptığımız özel bastonları kutlama programı için ilimize gelecek olan devlet büyüklerimize hediye edeceğiz."

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan baston ustası Refa Gökbulak, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne özel Kayı damgalı, özel işlemeli, incili bastonlar hazırladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaşayan baston ustası Refa Gökbulak, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümüne özel Kayı damgalı, özel işlemeli, incili bastonlar hazırladı.