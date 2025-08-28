Black Coffee İstanbul'da: Grammy ödüllü DJ 11 Ekim'de Zorlu PSM'de

Elektronik müzik ile Afrika ritimlerinin buluşması

Grammy ödüllü müzisyen Black Coffee, elektronik müziği caz, R&B ve soul ile harmanlayan benzersiz sound'u ile 11 Ekim tarihinde Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.

Güney Afrika'da 1976'da doğan sanatçı, kariyerinde Afrika ritimlerini elektronik altyapılarla zenginleştiren performanslarıyla tanınıyor. Sanatçının hayatına dokunan bir kaza sonucu, 1990'dan beri sadece sağ kolunu kullanarak müzik yaptığı biliniyor.

Black Coffee, Cape Town'daki bir konserde 60 saat kesintisiz müzik yaparak 'Tek kol ile çalınan en uzun DJ seti' dünya rekorunu kırdı. Bu rekor, sanatçının sahne dayanıklılığını ve yenilikçi yaklaşımını gözler önüne seriyor.

Alicia Keys ve Drake gibi isimlerle yaptığı işbirlikleriyle dikkat çeken sanatçı, konuk sanatçılar arasında Pharrell Williams, Diplo, RyX, Usher ve David Guetta'nın yer aldığı 6. albümü 'Subconsciously' ile 64. Grammy Ödülleri'nde 'En İyi Dans/Elektronik Müzik Albümü' ödülünü kazanmıştı.

Konserin biletleri yarın Bubilet üzerinden satışa sunulacak. Müzikseverler için kaçırılmayacak bir performans olarak öne çıkan etkinlik, Black Coffee'nin uluslararası sahnedeki güçlü duruşunu İstanbul'da da teyit edecek.

