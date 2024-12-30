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Blinken'dan Taziye: Jimmy Carter'ın Diplomasi Hakimiyeti Vurgulandı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 100 yaşında hayatını kaybeden Jimmy Carter'ı anarak diplomasi alanındaki katkılarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 18:26
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 18:26
Blinken'dan Taziye: Jimmy Carter'ın Diplomasi Hakimiyeti Vurgulandı

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Taziye Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 100 yaşında hayata gözlerini yuman ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter için taziyelerini iletti. Blinken, Carter'ın 'yorulmak bilmeyen ve ilkeli bir diplomasinin neler başarabileceğini' gösterdiğini ifade etti.

Carter'ın Yaşamı ve Mirası

Bakan Blinken, Carter'ın uzun yıllar süren kamu hizmeti boyunca gösterdiği dürüstlük, merhamet ve başkalarının özgürlüğünü artırma çabalarını belirtti. Eski Başkan'ın, Amerikan halkının kaderinin diğer ülkelerin halklarıyla iç içe geçtiğini anladığını ve bu yüzden küresel sağlık ile çevre korumanın ulusal güvenlik açısından hayati önem taşıdığını çok erken fark ettiğini belirtti.

Barış Sürecine Katkıları

Blinken, Carter'ın İsrail ve Mısır arasında tarihi bir anlaşmaya arabuluculuk yaparak barışı sağlama çabasını hatırlatarak, "Carter'ın çabalarının özellikle bölgedeki yeniden alevlenen çatışmalar arasında neyin mümkün olabileceğine dair önemli bir hatırlatma oluşturduğunu" kaydetti.

İnanç ve Hayat Felsefesi

Carter'ın inançlı bir kişi olduğuna dikkat çeken Blinken, onun bir keresinde 'En büyük nimetlerimiz, başkalarının yaşamlarını iyileştirebildiğimizde gelir' sözünü hatırlatarak, Carter'ın bu doğrultuda kutsal bir hayat yaşadığını vurguladı.

Carter'ın Başkanlık Dönemi

Jimmy Carter, 1976'da Georgia Valisi iken Demokrat Parti'nin adayı olarak başkanlık yarışını kazanmış, 1977-1981 yılları arasında başkanlık yapmıştır. Süreç içinde, Orta Doğu gibi hassas konularda önemli yönlendirmeler sağlamıştır.

Yaşamı boyunca 32 kitap yazan ve Nobel Barış Ödülü sahibidir. Ayrıca, Filistin'de iki devletli çözüm için gösterdiği çabalar ile de tanınmaktadır. 2 Haziran 2020'de yaptığı bir açıklamada ise, İsrail'in ilhak planının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştır.

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