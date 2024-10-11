BM: 4.4 Milyon Devletsiz Birey Tespit Edildi

BM, Devletsiz Bireyler Üzerine Yeni Raporu Yayınladı

BMMYK tarafından yayımlanan yeni rapora göre, 2023 yılında dünya genelinde devletsiz ya da vatandaşlık hakkı olmayan 4,4 milyon insan yaşıyor. Bu durum, insan hakları ihlalleriyle dolu bir tabloyu gözler önüne seriyor.

Devletsizliğe Karşı Mücadele ve Başarılar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, devletsizliğe karşı başlatılan on yıllık girişim sayesinde 500 binden fazla kişinin vatandaşlık kazanarak temel haklara erişim sağladığını belirtti. Bununla birlikte, daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiği vurgulandı.

Devletsizliğin Sonuçları

Raporda, "Devletsizlik, bireyleri temel yasal haklardan mahrum bırakarak siyasi ve ekonomik dışlanmalara yol açıyor. Bu bireyler, sağlık ve eğitim gibi hayati hizmetlere ulaşmakta zorlanıyor ve ayrımcılığa maruz kalıyorlar," ifadeleri yer aldı. Ayrıca, bu kişilerin sömürü ve taciz karşısında savunmasız oldukları belirtildi.

BMMYK'nın Devletsizliğe Yönelik Çalışmaları

BMMYK, dünya genelindeki devletsiz kişilerin haklarını korumak ve devletsizliğin önüne geçmek için çeşitli iş birlikleri kurarak çalışmaya devam etmektedir. 2023 verilerine göre, yaklaşık 1,3 milyon devletsiz birey ise yerinden edilmiş durumda.