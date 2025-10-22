BM 80. Yıl Paneli Ankara'da: Türkiye, Çok Taraflılık ve Küresel Barış

BM'nin 80. Yıl Dönümü Paneli Ankara'da Gerçekleştirildi

Ankara'da düzenlenen 'Birleşmiş Milletler'in 80'inci Yıl Dönümü: Türkiye'nin BM ve Çok Taraflılığa Desteği Küresel Barış ve Kalkınmayı Nasıl İlerletiyor' başlıklı panel, başkentte bir otelde gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi yaptı.

Açılış ve Ahonsi'nin Mesajı

Ahonsi, BM'nin sadece bir toplantı yeri olmadığını, ortak amaçlar etrafında insanları, fikirleri ve nesneleri birbirine bağlayan bir köprü olduğunu vurguladı. Panelin bu misyonun bir parçası olduğunu ifade eden Ahonsi, 'Birlikte, seksen yıl önce başlayan işimizi sürdürüyoruz, geleceğimizi birlikte inşa ediyoruz. BM'nin 80. yıl dönümünü kutlayan bugünkü panel tartışmasını açmak benim için büyük bir onurdur. 'Türkiye'nin BM ve Çok Taraflılığa Desteği Küresel Barış ve Kalkınmayı Nasıl İlerletiyor' başlıklı panelimiz, BM'nin kuruluşunun 80. yıl dönümünü kutlamalarımızın bir parçasıdır.' dedi.

Ahonsi, 1945'ten bu yana dünyanın önemli ölçüde değiştiğini ancak BM Şartı'nın vizyonunun hâlâ güncel ve acil olduğunu belirterek bu yolculuğun tek başına yürünmediğini kaydetti. Ayrıca, 'Diğer birçok devlet gibi Türkiye de BM'nin kurucu üyesi ve çok taraflılığın güçlü bir destekçisi olarak bu yolculuğun en başından beri bir parçası oldu' ifadelerini kullandı.

Ahonsi, BM Sürdürülebilir Kalkınma İşbirliği Çerçevesi aracılığıyla Türkiye ile ortaklığın kapsayıcı büyüme, eşitlik, iklim eylemi ve dayanıklılık alanlarında derinleştiğini belirtti ve 2026-2031 dönemi için yeni çerçevenin yakında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile imzalanacağını söyledi.

Paneldeki Tartışmalar ve Reform Vurgusu

Panel, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Ofisi Direktörü Yasser Hassan tarafından yönetildi. Konuşmacılar arasında Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, BM Türkiye Mukim Koordinatörü Babatunde Ahonsi, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve Genç Temsilci olarak Hilal Gedik yer aldı.

Gümrükçü, yalnızca verimlilik hedefiyle yapılan kurumsal reformların küresel sorunları çözmeye yetmeyeceğini söyleyerek, 'Elbette, Birleşmiş Milletler'i verimli hale getirmemiz gerekiyor ama aynı zamanda şu an olduğundan çok daha etkili olmasına da odaklanmamız gerekiyor' dedi. Gümrükçü, Rusya-Ukrayna savaşı, Pakistan-Afganistan ve Orta Doğudaki çatışmaların yanı sıra radikalizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yaygınlaştığına dikkat çekti ve küresel kurumların etkisinin azalmasının durdurulması gerektiğini vurguladı.

Gümrükçü, 'Kuruluşlarımızı daha güvenilir, daha etkili kılmak için bazı kapsamlı adımlar atmamız gerekiyor. Bence sorunlara hayranlık duymayı bırakmalıyız' diyerek reform çağrısını yineledi.

Sürdürülebilir Kalkınma ve Genç Katılımı

Nurdun, BM'nin kuruluşuna atıfta bulunarak dünya liderlerinin kuruluş yıllarında arabuluculukta sağlam bir duruş sergilediğini belirtti. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne (SKH) ulaşılmasına sadece 5 yıl kaldığını hatırlatan Nurdun, kalkınmanın finansmanının hedeflere ulaşmada anahtar rol oynadığını ve ulusal kapasitelerin güçlendirilmesi ile maliyetlerin etkin yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Ahonsi ayrıca BM'nin Kovid-19 salgını ve gıda piyasası istikrarı gibi küresel zorluklardaki rolüne dikkat çekti ve özellikle Türkiye gibi BM üyesi ülkelerin reformların başarısı için önem taşıdığını vurguladı. Türkiye'nin barışın, bölgesel istikrarın ve insani yardımın teşvik edilmesinde vazgeçilmez rol oynadığını belirten Ahonsi, Türkiye'nin dünyanın en büyük mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmasına ve Karadeniz Tahıl Girişimi gibi liderlik örneklerine değindi.

Genç temsilciler adına konuşan Gedik ise uluslararası kuruluşlarda gençlerin yer almasının ve işbirliği içinde çalışılmasının önemine dikkat çekti.

Panelin Kapanışı

Konuşmaların ardından panelistler dinleyicilerin sorularını yanıtladı. Panel, BM'nin 80. yılı vesilesiyle çok taraflılık, reform ihtiyacı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik kapsamlı bir tartışma zemini sundu.

