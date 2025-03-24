BM: ABD'nin Küresel Yardım Kesintileri HIV Mücadelesini Tehdit Ediyor

BM, ABD'nin yardım kesintilerinin HIV ile mücadelede ciddi etkiler yaratacağı uyarısında bulundu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 19:42
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 19:42
BM: ABD'nin Küresel Yardım Kesintileri HIV Mücadelesini Tehdit Ediyor

BM'den Kritik Uyarı: ABD'nin Yardım Kesintileri HIV ile Mücadeleyi Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programı (UNAIDS) İcra Direktörü Winnie Byanyima, ABD'nin tüm dış yardımları durdurma kararının HIV ile mücadelede olumsuz sonuçlar doğuracağını açıkladı. Byanyima, bu durumun bazı bölgelerde hastalığın gerçek bir artışa yol açacağını ve yıkıcı etkiler yaratacağını belirtti.

Kritik Basın Toplantısı

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Byanyima, ABD'nin gerçekleştirdiği büyük fon kesintilerinin dünya genelinde insani yardım çalışmalarına yönelik belirsizlik yarattığını kaydetti. Eğer destek sağlanmazsa, önümüzdeki 4 yıl içinde 6,3 milyon kişinin daha hayatını kaybedeceği uyarısında bulundu.

Artan Enfeksiyon Sayıları

2023 yılında dünya genelinde 1,3 milyon yeni HIV enfeksiyonunun görüldüğünü belirten Byanyima, 8,7 milyon yeni enfeksiyon daha beklediklerini ifade etti. Kesintilerin neden olduğu fon açığının diğer hükümetler tarafından karşılanacağına ilişkin bir bilgi almadıkları da vurgulandı.

İşten Çıkarma ve Hizmetlerin Aksaması

Byanyima, ABD fonlarının bu ani çekilmesinin birçok kliniğin kapanmasına ve binlerce sağlık çalışanının işten çıkarılmasına yol açtığına dikkat çekerek, bu durumda hemşireler, doktorlar, laboratuvar teknisyenleri ve eczane çalışanlarının da bulunduğunu belirtti. Ayrıca, ABD fonlarına bağımlı bazı BM kuruluşlarının faaliyetlerinin aksamasının, hizmet verdikleri topluluklar üzerinde ciddi etkilere neden olduğunu ifade etti.

Hayat Kurtarıcı Destek Acil Gerekiyor

Byanyima, ABD'nin fonları azaltmak istemesinin mantıklı olduğunu, ancak hayat kurtarıcı desteğin ani bir şekilde çekilmesinin yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Özellikle Afrika, Asya ve Latin Amerika’daki ülkelerde bu durumun acil çözülmesi gereken bir sorun olduğunu belirtti.

UNAIDS Verileri

UNAIDS, 2023 yılı itibarıyla dünya genelinde yaklaşık 40 milyon kişinin HIV ile yaşadığını, bu sayıdan 1,3 milyonunun yeni enfekte olduğunu ve 630 bin kişinin AIDS ile ilişkili hastalıklardan ötürü hayatını kaybettiğini açıkladı.

USAID Üzerine Tartışmalar

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başladıktan hemen sonra dış yardımlara yönelik bir kararname imzalamış, bu kararname ile tüm dış kalkınma yardımı programlarının ödemelerinin kesileceği ilan edilmiştir. Daha sonra ABD Dışişleri Bakanlığı da tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştır. Yaşanan süreç, USAID çalışanlarının idari izne çıkarılmasına ve ajansın sosyal medya hesaplarının kapatılmasına neden olmuştur. Washington Bölge Mahkemesi, Trump yönetiminin USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarının fonlarının geçici olarak yeniden başlatılmasına karar vermiştir.

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