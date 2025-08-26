BM Başkanı Yang, İsrail'in Nasır Hastanesi Saldırısını Şiddetle Kınadı

BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, Nasır Hastanesi Saldırısını Şiddetle Kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi saldırısını şiddetle kınadı. Saldırıda gazeteciler, sağlık çalışanları ve sivil Filistinliler yaşamını yitirdi.

BM'den Sert Tepki ve Çağrı

BM Genel Kurul Sözcüsü Sharon Birch günlük basın toplantısında, "BM Genel Kurulu Başkanı Philemon Yang, İsrail'in Nasır Hastanesine yönelik saldırılarını şiddetle kınıyor. Masum Filistinli sivillerin, gazetecilerin ve sağlık personelinin öldürülmesi kabul edilemez." dedi.

Birch, Yang'ın derhal ateşkes çağrısı yaptığını; Gazze'deki sivil halka yönelik yardımın ulaştırılması için insani yardım kuruluşlarına tam, hızlı, güvenli ve engelsiz erişim sağlanması gerektiğini vurguladı.

Saldırının Ayrıntıları

İsrail ordusu, dün sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste iki saldırı düzenledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre saldırılarda 20 Filistinli hayatını kaybetti; bunların 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanıydı.

Saldırıda hayatını kaybeden gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP gibi kuruluşlarda çalışan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'ten Muaz Ebu Taha ve Ahmed Ebu Aziz yer alıyor.

İsrail Ordusu Açıklaması

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savundu ve olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

BM ise saldırıya ilişkin olarak derhal ateşkes, sivil koruma ve insani erişimin sağlanması çağrısını yineledi.