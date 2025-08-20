DOLAR
BM'den ABD'nin UCM Yetkililerine Yaptırım Kararına Sert Tepki

BM, ABD'nin UCM yetkililerine yönelik yaptırım kararlarından 'büyük endişe duyuyoruz' diyerek yargı bağımsızlığının zedelendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 20:39
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 20:39
BM Sözcüsü Dujarric: 'Büyük endişe duyuyoruz'

Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin bugün aldığı Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik yaptırım kararlarından 'büyük endişe duyuyoruz' açıklamasında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, UCM'nin uluslararası ceza adaletinin temel bir unsur olduğunu ve çalışmalarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Dujarric, ABD'nin aldığı yaptırım kararının savcılık makamının işleyişine ve mahkeme önündeki tüm davalara saygı gösterilmesine ciddi engeller getirdiğine dikkat çekti.

'Yargı bağımsızlığı, saygı duyulması gereken temel bir ilkedir ve bu tür tedbirler uluslararası adaletin temelini zedelemektedir.' uyarısını yaptı.

ABD'nin Yaptırım Kararı ve Muhtap İsimler

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Donald Trump'ın ilgili başkanlık kararnamesi uyarınca UCM üyesi 4 ismi 'İsrail aleyhindeki tutumları' nedeniyle yaptırım listesine eklediklerini duyurmuştu.

Rubio, yaptırım listesine alınan isimlerin UCM yargıçları Kimberly Prost ile Nicolas Guillou ve savcı yardımcıları Nazhat Shameem Khan ile Mame Mandiaye Niang olduğunu belirtti.

Aynı açıklamada Rubio, 'Bu kişiler, Uluslararası Ceza Mahkemesinin ABD veya İsrail vatandaşlarını, bu ülkelerin rızası olmaksızın soruşturma, tutuklama, gözaltına alma veya yargılama çabalarına doğrudan katılan yabancı kişilerdir. Mahkeme, ABD ve yakın müttefikimiz İsrail'e karşı hukuk savaşı için bir araç olarak kullanılan bir ulusal güvenlik tehdididir.' ifadelerini kullandı.

BM cephesi, alınan bu kararların uluslararası hukuk kurumlarının bağımsızlığını ve işleyişini zedeleyebileceği uyarısını tekrarladı.

