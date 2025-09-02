DOLAR
BM'den Afganistan'a Acil Yardım Çağrısı: 31 Ağustos Depreminin Yıkıcı Bilançosu

BMMYK Sözcüsü Babar Baloch, 31 Ağustos depremi sonrası kaynakların tükendiğini bildirerek dünya genelinde acil destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 13:28
BM'den Afganistan'a acil yardım çağrısı

BMMYK kaynakları tükendiğini, küresel destek gerekiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, 31 Ağustos'ta meydana gelen ve 1000'i aşkın kişinin ölümüne neden olan depremin ardından insani müdahale kapasitesinin tükendiğini belirterek acil destek için dünya genelinde çağrıda bulunduklarını açıkladı.

Baloch, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, BMMYK'nin etkilenen topluluklara yardım için kaynaklarını seferber ettiğini ancak bazı köylerin tamamen yıkıldığını ve ülkenin doğu kesiminin depremden en çok etkilenen bölge olduğunu söyledi.

Hayatta kalanların birçokları evlerini kaybetti, geceyi dışarıda geçirmek zorunda kaldı. Baloch, etkilenen bölgelerin ücra olduğunu, yolların kapalı veya yıkılmış durumda bulunduğunu ve birçok kişinin hâlâ enkaz altında olduğundan endişe edildiğini vurguladı. Önümüzdeki günlerde can kaybının artmasının beklendiğini bildirdi.

Baloch, sağlık hizmetlerinin yetersiz kaldığını ve temel altyapı eksiklerinin kurtarma operasyonlarında aksamalara yol açtığını belirtti. Depremin, şiddetli kuraklık ve sınırdan geri dönen milyonlarca Afgan gibi zaten çoklu krizlerle mücadele eden bir ülkeye daha fazla ölüm ve yıkım getirdiğini ifade etti.

Baloch'ın verileri: Bu yıl komşu ülkelerden geri dönen veya geri dönmeye zorlanan 2,5 milyon Afgan'ın topluma entegre edilmesinde güçlük yaşandığını belirten Baloch, Nisan'dan bu yana 478 binden fazla Afgan'ın Pakistan'dan geri döndüğünü ve bunların yaklaşık 337 bininin Torkham sınır kapısından geçtiğini kaydetti. Pakistan'dan dönenlerin yaklaşık %24'ünün depremden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Nangarhar eyaletine geldiğini söyledi.

Baloch, stokların ve müdahale kapasitesinin tükendiğini yineleyerek acilen insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Depremin bilançosu ve teknik bilgiler

Afgan Kızılayı depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1124'e yükseldiğini ve yaralı sayısının da 3 bin 251 olduğunu bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), pazar günü Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel yetkililer bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yıkıcı depremden ilk olarak 12 bin kişinin doğrudan etkilendiğini bildirmişti.

BMMYK ve BM organları, Afgan halkına yardım ulaştırmak ve daha fazla trajediyi önlemek için uluslararası toplumdan acil ve koordineli destek talep ediyor.

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

