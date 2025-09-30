BM'den Çağrı: Küresel Sumud Filosu Gazze'ye Korunmalı

BM Sözcüsü Marta Hurtado Gomez'in yazılı yanıtı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado Gomez, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıların kabul edilemeyeceğini ve filonun korunması gerektiğini bildirdi.

Gomez, Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorusuna yazılı yanıt verirken, filonun artık Gazze'ye çok yakın olduğunu ve bu gemilerde birçok farklı ülkeden aktivistlerin bulunduğunu belirtti. Aktivistlerin bugün ve yarın İsrail'in saldırı riskinin çok yüksek olduğu yönündeki uyarılarına dikkat çekti.

Gomez, "Gazze'de açlık ve susuzluk çeken 100 binlerce insana yardım ulaştırmaya ve onları desteklemeye çalışanlar saldırıya uğramamalı, korunmalıdır." ifadelerini kullandı ve BM'nin bu misyonun korunması için çağrıda bulunduğunu aktardı.

Açıklamada ayrıca Gomez'in, İsrail'i Gazze ablukasını acilen kaldırmaya ve hayat kurtarıcı yardımın her yoldan girişine izin vermeye çağırdığı kaydedildi.

Küresel Sumud Filosu ve Sumud kavramı

Onlarca gemiden oluşan Küresel Sumud Filosu, günlerdir Gazze'ye doğru yol alıyor. Filoda özellikle tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere çok miktarda insani yardım bulunuyor; bu, bugüne kadar Gazze'ye doğru toplu şekilde çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

Arapça'da "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, kimlik ve kültürün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmeyi ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılan semboller arasında yer alıyor.