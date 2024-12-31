BM'den Çocukların Çığlıklarına Dikkat: Dünya Sessiz Kalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, çatışma bölgelerinde çocukların acı içinde çığlık attığını, ancak dünyanın çoğu zaman sessiz kaldığını vurguladı. Gamba, bu durumu ‘kolektif vicdanımızda bir leke’ olarak nitelendirerek, yenilikçi bir yaklaşımın şart olduğunu ifade etti.

2024: Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 35. Yılı

2024 yılı, silahlı çatışmalarda çocukların silah altına alınmasını yasaklayan Ek Protokolü de içeren Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 35. yıl dönümü olarak hatırlanmakta. Ancak Gamba, bu yılın temel hakların ilerletilmesi açısından kutlanması gereken bir yıl olmanın aksine, insanlığın barışçıl çözüm yetersizliklerinin bedelini çocukların ödediğine dikkat çekti.

Çocukların Silahlı Çatışmalardaki Durumu

Gamba, silahlı grupların çocukları zorla silah altına alma uygulamalarını sürdürdüğüne ve birçok yerde bu durumun arttığına işaret etti. Özellikle, çocukların çoğunun kaçırılarak silah altına alındığını ifade etti. Aynı zamanda bazı ülkelerin ordularının askeri güç kullanımını artırmasının, çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurguladı.

Yıkıcı İhlaller ve Güvenli Alan Eksikliği

2024 yılı itibarıyla, çocukların öldürülmesi, sakatlanması ve eğitimden mahrum kalması gibi ihlallerin yaygın olduğunu belirten Gamba, İsrail ve işgal altındaki Filistin Toprakları, Sudan, Lübnan, Myanmar ve Ukrayna gibi bölgelerde yoğun nüfuslu alanlardaki saldırıların yıkıcı sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Birleştirici Bir Çağrı

Gamba, “Daha iyisini yapmalıyız, çünkü her geçen an, bir başka çocuğun yalnızca bir istatistik haline gelmesi anlamına geliyor” uyarısında bulundu. Çocuklara insani yardım erişiminin sağlanması ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasının aciliyetine dikkat çekerek, “Hep birlikte bu çocukların hikayelerini korku ve kayıpla değil, iyileşme ve umutla yeniden yazalım” çağrısını yaptı.