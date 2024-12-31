DOLAR
35,36 0%
EURO
36,63 0,14%
ALTIN
2.983,51 -0,3%
BITCOIN
3.308.201,26 0,04%

BM'den Çocukların Çığlıklarına Dikkat: Dünya Sessiz Kalıyor

BM, silahlı çatışmalardaki çocuk hakları ihlallerine dikkat çekti ve dünya için acil bir çağrıda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 23:12
BM'den Çocukların Çığlıklarına Dikkat: Dünya Sessiz Kalıyor

BM'den Çocukların Çığlıklarına Dikkat: Dünya Sessiz Kalıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Özel Temsilcisi Virginia Gamba, çatışma bölgelerinde çocukların acı içinde çığlık attığını, ancak dünyanın çoğu zaman sessiz kaldığını vurguladı. Gamba, bu durumu ‘kolektif vicdanımızda bir leke’ olarak nitelendirerek, yenilikçi bir yaklaşımın şart olduğunu ifade etti.

2024: Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 35. Yılı

2024 yılı, silahlı çatışmalarda çocukların silah altına alınmasını yasaklayan Ek Protokolü de içeren Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 35. yıl dönümü olarak hatırlanmakta. Ancak Gamba, bu yılın temel hakların ilerletilmesi açısından kutlanması gereken bir yıl olmanın aksine, insanlığın barışçıl çözüm yetersizliklerinin bedelini çocukların ödediğine dikkat çekti.

Çocukların Silahlı Çatışmalardaki Durumu

Gamba, silahlı grupların çocukları zorla silah altına alma uygulamalarını sürdürdüğüne ve birçok yerde bu durumun arttığına işaret etti. Özellikle, çocukların çoğunun kaçırılarak silah altına alındığını ifade etti. Aynı zamanda bazı ülkelerin ordularının askeri güç kullanımını artırmasının, çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını vurguladı.

Yıkıcı İhlaller ve Güvenli Alan Eksikliği

2024 yılı itibarıyla, çocukların öldürülmesi, sakatlanması ve eğitimden mahrum kalması gibi ihlallerin yaygın olduğunu belirten Gamba, İsrail ve işgal altındaki Filistin Toprakları, Sudan, Lübnan, Myanmar ve Ukrayna gibi bölgelerde yoğun nüfuslu alanlardaki saldırıların yıkıcı sonuçlar doğurduğunu belirtti.

Birleştirici Bir Çağrı

Gamba, “Daha iyisini yapmalıyız, çünkü her geçen an, bir başka çocuğun yalnızca bir istatistik haline gelmesi anlamına geliyor” uyarısında bulundu. Çocuklara insani yardım erişiminin sağlanması ve uluslararası insancıl hukukun uygulanmasının aciliyetine dikkat çekerek, “Hep birlikte bu çocukların hikayelerini korku ve kayıpla değil, iyileşme ve umutla yeniden yazalım” çağrısını yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Yüksekten Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
2
2025-2027 Dönemi Bitkisel Üretim Destekleme Modeli Açıklandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 İcraatlarını 239 Infografikle Duyurdu
4
Van'da İşten Çıkarılan Çalışanlar Yeni Yılı Eylemle Karşıladı
5
İsrail, 2024'te 198 Filistinlinin Cenazesini Alıkoydu
6
Adana'nın 2025 Yılı İlk Bebeği 'Umut' Dünyaya Geldi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 Hizmetlerini Değerlendirdi

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Yeni yıl öncesi son promosyon zammı! Yapı Kredi kolları 76 bin lira için sıvadı

Alkol ve Sigaraya DEV Zam: Tüketicileri Şoke Edecek Gelişmeler