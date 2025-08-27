BM'den Gazze'de Açlık Krizine Acil Eylem Çağrısı

UNISPAL: Yarım milyondan fazla kişi ölüm riskiyle karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi (UNISPAL), İsrail’in saldırıları ve insani yardımların girişini engellemesi sonucu Gazze’de ortaya çıkan açlık ve kıtlığa son vermek için acil eylem çağrısında bulundu. Komite, bu uyarıyı resmi internet sitesinden yayımladığı yazılı açıklamayla duyurdu.

UNISPAL açıklamasında, Gazze’de yarım milyondan fazla insanın açlık ve ölümle karşı karşıya olduğuna dikkat çekildi. Durum, metinde “Gazze Kıtlığı” olarak adlandırıldı ve kötüleşen koşullar şu sözlerle tanımlandı: “Bu insan kaynaklı felaket, İsrail'in iki yıldır neredeyse tamamen Gazze'yi yok etmesi ve abluka altına alması, gıda üretim kapasiteleri ve diğer tüm geçim kaynakları da dahil olmak üzere sivil altyapıyı yok eden amansız askeri saldırılarının ardından geldi.”

UNISPAL, işgalci güç İsrail'in Filistin halkına karşı kasıtlı olarak uyguladığı bu yoksunluk ve açlığı şiddetle kınadı ve bunun uluslararası hukukun ciddi bir ihlali olduğunu vurguladı. Açıklamada, hükümetler ve uluslararası aktörler için şu çağrı yapıldı: “Bu felakete ve yasa dışı duruma bir bütün olarak hızla son vermek için yasal yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gecikmeden harekete geçmelidir.”

Kasıtlı olarak tasarlanmış bir felaket

Açıklamada kriz, “kasıtlı olarak tasarlanmış bir felaket” olarak nitelendirildi; altyapının yok edildiği, insani yardımların engellendiği veya manipüle edildiği, çocukların tedavi edici gıda ve zenginleştirilmiş sütten mahrum bırakıldığı belirtildi. UNISPAL, derhal ve kalıcı bir ateşkes ile Gazze'nin tüm bölgelerine tam ve engelsiz insani yardım erişimi sağlanması için uluslararası kaynakların hızla seferber edilmesi gerektiğini yineledi ve yardımları engelleyen ile sivilleri hedef alanların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca şu değerlendirme yer aldı: “Hareketsiz geçen her gün, Filistin halkının acılarını ve hayatta kalma mücadelesini derinleştiren ve Gazze'yi daha da büyük bir yıkıma sürükleyen bir terör günüdür. Hareketsizlik için hiçbir gerekçe yoktur. Uluslararası toplumun müdahale etme konusunda yasal ve ahlaki bir yükümlülüğü vardır. Bir halkın kasıtlı olarak aç bırakılması, hemen durdurulması gereken bir suçtur.”

IPC raporu: Felaket seviyesi doğrulandı

BM'nin desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı bildirildi. IPC raporunda, “22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya” tespiti yer aldı.

Gazze “açlıktan” ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı yaygın bir insani felaket yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze'de açlık nedeniyle ölümler artıyor; yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in “açlığı ve susuzluğu silah olarak kullandığını” belirtiyor.

Sivil altyapının tahrip edilmesiyle Gazze'nin %88'i hasar görürken, nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan bölgede saldırılar ve sürgün emirleri sonucu yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği bildirildi. Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık yerlerde hijyen eksikliği ve bulaşıcı hastalık riskiyle mücadele ediyor.

UNISPAL, insani erişimin önündeki engeller kaldırılmadan ve sivilleri hedef alan eylemler durdurulmadan Gazze'deki felaketin derinleşeceği uyarısında bulundu. Açıklamada, sorumluların hesap vermesi ve uluslararası toplumun hızlı müdahalesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.