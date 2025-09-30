BM'den Guterres: Trump'ın Gazze Barış Planı Memnuniyetle Karşılandı

BM Genel Sekreteri Guterres, Trump'ın Gazze için sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı; ateşkes, insani erişim ve rehinelerin serbest bırakılmasını vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 17:56
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 17:56
BM'den Guterres: Trump'ın Gazze Barış Planı Memnuniyetle Karşılandı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planı açıklamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcülüğü tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, ABD Başkanı Trump'ın dün Gazze ve bölge için ateşkes ve sürdürülebilir barışı sağlamayı amaçlayan açıklamasını memnuniyetle karşılamaktadır. Arap ve Müslüman devletlerin bu amaca ulaşmadaki önemli rolünü de takdir etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tüm tarafların bir anlaşmaya ve bu anlaşmanın uygulanmasına bağlı kalmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı; önceliğin çatışmanın yol açtığı muazzam acıları hafifletmek olması gerektiği belirtildi.

Genel Sekreterin değerlendirmesinde ayrıca şu çağrılar yinelendi: Gazze'de derhal ve kalıcı bir ateşkes, tüm Gazze'ye sınırsız insani yardım erişimi ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması. Guterres, bu adımların iki devletli çözümün gerçekleşmesine olanak sağlayacak koşulları yaratmasını umduğunu ifade etti.

Olayın siyasi boyutuna dair, Beyaz Saray ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Plan" adlı önerisini açıkladığını bildirdi. Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söyledi.

Binyamin Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek öneriye destek verdi.

