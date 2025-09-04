DOLAR
BM'den Libya'ya Çağrı: Kurumların Birleştirilmesi ve Seçim Yol Haritası

BMGK, Libya'da geçiş döneminin sona erdirilmesi ve askeri ile güvenlik kurumları dahil tüm kurumların birleştirilmesi için hazırlanan yol haritasına destek çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 22:04
BM'den Libya'ya Çağrı: Kurumların Birleştirilmesi ve Seçim Yol Haritası

BM'den Libya'ya Çağrı: Kurumların Birleştirilmesi ve Seçim Yol Haritası

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Libya'daki krizin çözümü için askeri ve güvenlik kurumları da dahil olmak üzere tüm kurumların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Konseyin dün yayımladığı açıklama, bugün Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Facebook hesabından paylaşıldı.

Yol haritası ve brifing

UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh, BMGK'da sunduğu brifingde, ülkedeki geçiş döneminin sonlandırılmasına yönelik yeni bir yol haritası taslağını aktardı. Konsey üyelerinin yol haritasını memnuniyetle karşıladığı bildirildi.

Yol haritasının hedefi; geçiş dönemini sona erdirmek, kurumların birleştirilmesi yönünde ilerleme sağlamak ve Libya'yı özgür, adil, şeffaf ve kapsayıcı devlet başkanlığı ile meclis seçimlerine götürmek olarak açıklandı. BMGK üyeleri, özellikle askeri ve güvenlik kurumlarının birleştirilmesinde ilerleme sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Libya'da siyasi bölünme

Libya'da iki ayrı hükümet bulunuyor: Ülkenin batısını yöneten ve uluslararası tanınırlığa sahip Abdülhamid Dibeybe liderliğindeki Ulusal Birlik Hükümeti ile, Temsilciler Meclisi tarafından 2022'de atanan ve ülkenin doğusunu yöneten Usame Hammad hükümeti.

Libyalılar, yıllardır ertelenen seçimlerin yapılmasının ülkeyi siyasi ve askeri çatışmalardan çıkararak istikrara kavuşturmasını umut ediyor. Ülke, 2011 senesinde Muammer Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardından geçiş hükümetleri tarafından yönetiliyor; halk, seçimlerin düzenlenmesi ve kalıcı istikrar sağlanmasını bekliyor.

