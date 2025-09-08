BM'den Nijerya Darajamal Saldırısına Kınama: 63 Ölü

BM, Borno'nun Darajamal köyünde 5 Eylül'deki Boko Haram saldırısını kınadı; 63 kişinin öldüğü belirtilirken faillerin adalete teslim edilmesi istendi.

BM'den Nijerya Darajamal Saldırısına Kınama: 63 Ölü

BM'den Nijerya Darajamal Saldırısına Kınama

63 kişi hayatını kaybetti; faillerin cezalandırılması ve sivillerin korunması talep edildi

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Darajamal köyünde 5 Eylül tarihinde terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen ve 63 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

BM Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, yazılı açıklamasında saldırıdan derin üzüntü duyduğunu belirterek hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Fall, saldırıyı kınarken "Siviller hiçbir zaman hedef olmamalıdır." ifadesini kullandı ve saldırının faillerinin güvenlik güçlerince adalete teslim edilmesi ile kaçırılanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Yetkili, bu eylemin Borno eyaletinde bu yıl artan şiddetin siviller üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha gösterdiğine dikkati çekti; bölgede çiftçilerin, balıkçıların, yolcuların ve tüccarların hedef alındığı saldırılarda yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Fall ayrıca ülkenin kuzeydoğusundaki Adamawa ve Yobe eyaletlerinde sağlık merkezleri, tahıl depoları ve pazar yerlerinin de saldırıya uğradığını hatırlatarak, tüm taraflara uluslararası insancıl hukuka riayet ederek sivilleri ve onların mal varlıklarını koruma çağrısında bulundu.

BM açıklamasında, Boko Haram üyelerinin 5 Eylül'deki saldırıda aralarında 5 askerin bulunduğu 63 kişinin öldüğü belirtildi.

Ayrıca haberde, Boko Haram'ın 2000'li yılların başından beri faaliyet gösterdiği; 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişinin yaşamını yitirdiği, 2015'ten bu yana Kamerun, Çad ve Nijer sınırlarında da saldırılar gerçekleştirdiği; Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarda en az 2 bin kişinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Nijerya'da terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişinin göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

