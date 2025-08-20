BM'den Sert Uyarı: ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Yetkililerine Yaptırım Kararlarına 'Büyük Endişe'
BM, ABD kararlarından duyduğu endişeyi dile getirdi
Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine daha fazla yaptırım uygulanması yönündeki kararlarından büyük endişe duyduğunu bildirdi.
BM'nin açıklaması, uluslararası hukukun bağımsız kurumlarına yönelik yaptırımlar konusundaki hassasiyeti öne çıkardı ve kararların sonuçlarına dair endişeleri vurguladı.