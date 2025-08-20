DOLAR
BM'den Sert Uyarı: ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi Yetkililerine Yaptırım Kararlarına 'Büyük Endişe'

BM, ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine yönelik yaptırım kararlarından duyduğu 'büyük endişe'yi kamuoyuna açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 20:01
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 20:01
BM, ABD kararlarından duyduğu endişeyi dile getirdi

Birleşmiş Milletler (BM), ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine daha fazla yaptırım uygulanması yönündeki kararlarından büyük endişe duyduğunu bildirdi.

BM: "ABD yönetiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi yetkililerine daha fazla yaptırım uygulanması yönündeki kararlarından büyük endişe duyuyoruz"

BM'nin açıklaması, uluslararası hukukun bağımsız kurumlarına yönelik yaptırımlar konusundaki hassasiyeti öne çıkardı ve kararların sonuçlarına dair endişeleri vurguladı.

