BM'den Shamdasani: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi şoke etmeli — Nasır Hastanesi'ne saldırı

BM Sözcüsü Shamdasani: Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi dünyayı şoke etmeli

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani, Gazze'de gazetecilerin öldürülmesinin "dünyayı şoke etmesi" ve bu olayların "şaşkın bir sessizlik" yerine hesap sorma ve adalet talep etme çağrısı yapması gerektiğini söyledi.

Shamdasani'nin değerlendirmesi

AA muhabirinin, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Han Yunustaki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 4 gazeteci ve bir itfaiyeci dahil 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği yönündeki sorusuna Shamdasani yazılı yanıt verdi.

Shamdasani, "Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi dünyayı şoke etmeli. Şaşkın bir sessizliğe değil, hesap sormaya ve adalet talep etmeye sevk etmeli." ifadelerini kullandı ve İsrailli yetkililerin savaş ve kıtlık ortamında uluslararası gazetecilerin Gazze'ye girişine izin vermemeye devam ettiğini belirtti.

Shamdasani, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de en az 247 Filistinli gazetecinin öldürüldüğünü hatırlatarak, "Bu gazeteciler, uluslararası toplumun gözleri ve kulaklarıdır; onların korunmaları gerekir. Onların ve sayısız diğer sivilin öldürülmesi bağımsız olarak araştırılmalı, derhal soruşturulmalı ve adalet sağlanmalı. Gazeteciler hedef değildir. Hastaneler hedef değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırı

İsrail ordusu, bu sabah Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesi'ne iki ayrı saldırı düzenledi. Hastaneye yapılan ikinci saldırı, Mısır televizyonunun canlı yayınına yansıdı.

Yayınlanan görüntülerde, ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliye etmeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecilerin hedef alındığı görüldü.

Gazze Sağlık Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında, Nasır Hastanesi'ne düzenlenen saldırılarda 4'ü gazeteci, biri arama kurtarma ekibi çalışanı olmak üzere en az 15 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Shamdasani ve BM İnsan Hakları Ofisi, olayların bağımsız ve derhal soruşturulması çağrısını yinelerken, gazetecilerin ve sağlık tesislerinin korunması gerektiğini vurguladı.