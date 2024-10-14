BM'den Uyarı: Mavi Hat Üzerinde 1557 Ateş Açıldı

İsrail-Lübnan Sınırında Tansiyon Yükseliyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Lübnan arasındaki Mavi Hat üzerinde bir günde 1557 kez ateş edildiğini açıkladı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konu ile ilgili düzenlenen basın toplantısında

UNIFIL Eylemleri Takip Ediyor

Dujarric, BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) üyelerinin, sahada yaşanan gelişmeleri sürekli olarak gözlemlediğini belirtti. 13 Ekim tarihinde, Mavi Hat üzerinden gerçekleşen ateş açma olaylarının 1441'inin güneyden kuzeye doğru yapıldığını ifade etti.

UNIFIL'in Faaliyetleri

Dujarric, 1 Ekim tarihinden itibaren UNIFIL'in, 20 farklı saldırıya uğradığını ve bunlardan birinin doğrudan ateş açma, bir diğerinin ise İsrail tanklarının tesis alanına girmesi olduğunu vurguladı.

Koruma Yetkisi ve Askeri İletişim

BM barış güçlerinin yalnızca kendilerini koruyabileceklerini söyledi. Taraflarla askeri iletişim kurma yetkilerinin bulunmadığını belirtti.

Güvenlik Konseyi Toplantısı

Ayrıca Dujarric, BM Güvenlik Konseyi'nin, gün içerisinde kapalı oturumda Lübnan'daki durumları ele alacağını da sözlerine ekledi.