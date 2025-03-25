BM: Gazze'de Bir Milyondan Fazla Kişi Gıda Yardımına Erişememe Riskiyle Karşı Karşıya

BM, İsrail'in kapattığı sınır kapıları nedeniyle Gazze'de 1 milyondan fazla kişinin gıda yardımı alamayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 17:51
BM: Gazze'de Bir Milyondan Fazla Kişi Gıda Yardımına Erişememe Riskiyle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'nin sınır kapılarını kapalı tutmasının sonuçlarına dikkat çekti.

Yapılan açıklamada, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine atıfta bulunarak, 1 milyondan fazla kişinin gıda yardımından mahrum kalma riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Öne çıkan mesajda, "Eğer insani yardım malzemelerinin girişine izin verilmezse Gazze'de bir milyondan fazla kişi gıdadan mahrum kalma riskiyle karşı karşıya. Devam eden abluka insani krizi kötüleştiriyor. Bu sona ermeli," ifadelerine yer verildi.

Gazze'de insan krizinin derinleştiği belirtilirken, İsrail'in, Hamas ile sağlanan ateşkesin ardından 2 Mart'tan itibaren insani yardımların girişini durdurma kararı aldığı kaydedildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda, 2.3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Altyapı ve hastaneler hedef alınarak insani bir felakete yol açıldığı ifade ediliyor.

Bölgedeki su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zorlukları daha da artırıyor.

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes sürecinin ardından 18 Mart'ta Gazze Şeridi'ne yönelik şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Bu süreçte, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan 792'den fazla Filistinli hayatını kaybetti ve 1663'ten fazla kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten itibaren düzenlediği saldırılar sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı ise 50,144'e, yaralı sayısı ise 113,704'e yükseldi.

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