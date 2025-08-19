BM: Gazze'de Çok Sayıda İnsani Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti

Stephane Dujarric'den Dünya İnsani Yardım Günü açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde yüksek sayıda insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dujarric, Bugün BM tarafından Dünya İnsani Yardım Günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 2024 yılında dünya genelinde en az 390 insani yardım çalışanının görevi başındayken hayatını kaybettiğini ve bu kişilerin 181'inin Gazze'de öldürüldüğünü paylaştı.

Sözcü, yardım görevlilerine ve yardım bekleyen sivillere yönelik saldırıların artık rutin hale geldiğine dikkat çekerek, 'Yardım görevlilerine ve yardım etmeye çalıştıkları insanlara yönelik saldırılar rutin hale gelirken dünya bunu görmezden gelemez' değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, Gazze'deki yardım çalışanlarının başkalarının hayatta kalması için 'kendilerini cesurca tehlikeye attıklarını' ve hem kendileri hem de aileleri için zorlu koşullarda mücadele ettiklerini vurguladı. Ayrıca liderleri çatışmayı sona erdirmek ve insanların acılarını dindirmek için siyasi irade göstermeye çağırdı.

- Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırılar

Dujarric, insani yardım malzemesi alabilmek için kamyonların geçiş güzergâhında bekleyen Filistinlilere yönelik silahlı saldırılar nedeniyle son 24 saatte yeni can kayıplarının yaşandığını belirtti. Bu tür silahlı saldırıların Gazze'nin kuzeyinde, İsrail'in kontrolünde olan Deyr El-Balah ve Han Yunus bölgelerinde gerçekleştiği bildirildiğini aktardı.

Sözcü ayrıca, İsrail'in son 24 saat içinde Gazze'nin beş mahallesine hava saldırısı ve topçu atışı düzenlediğini ifade etti. Bu saldırıların sivillerin yeniden yerinden edilmelerine yol açacağını ve zaten bitkin düşmüş insanlar üzerinde 'korkunç etkisi' olacağı endişesini paylaştı.