DOLAR
40,89 -0,03%
EURO
47,47 -0,37%
ALTIN
4.359,01 -0,3%
BITCOIN
4.640.684,76 -0,01%

BM: Gazze'de Çok Sayıda İnsani Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti

BM Sözcüsü Dujarric, 2024'te 390 yardım çalışanından 181'inin Gazze'de hayatını kaybettiğini, saldırıların sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 21:10
BM: Gazze'de Çok Sayıda İnsani Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti

BM: Gazze'de Çok Sayıda İnsani Yardım Görevlisi Hayatını Kaybetti

Stephane Dujarric'den Dünya İnsani Yardım Günü açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze Şeridi'nde yüksek sayıda insani yardım görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dujarric, Bugün BM tarafından Dünya İnsani Yardım Günü olarak kabul edildiğini hatırlatarak, 2024 yılında dünya genelinde en az 390 insani yardım çalışanının görevi başındayken hayatını kaybettiğini ve bu kişilerin 181'inin Gazze'de öldürüldüğünü paylaştı.

Sözcü, yardım görevlilerine ve yardım bekleyen sivillere yönelik saldırıların artık rutin hale geldiğine dikkat çekerek, 'Yardım görevlilerine ve yardım etmeye çalıştıkları insanlara yönelik saldırılar rutin hale gelirken dünya bunu görmezden gelemez' değerlendirmesinde bulundu.

Dujarric, Gazze'deki yardım çalışanlarının başkalarının hayatta kalması için 'kendilerini cesurca tehlikeye attıklarını' ve hem kendileri hem de aileleri için zorlu koşullarda mücadele ettiklerini vurguladı. Ayrıca liderleri çatışmayı sona erdirmek ve insanların acılarını dindirmek için siyasi irade göstermeye çağırdı.

- Gazze'de yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırılar

Dujarric, insani yardım malzemesi alabilmek için kamyonların geçiş güzergâhında bekleyen Filistinlilere yönelik silahlı saldırılar nedeniyle son 24 saatte yeni can kayıplarının yaşandığını belirtti. Bu tür silahlı saldırıların Gazze'nin kuzeyinde, İsrail'in kontrolünde olan Deyr El-Balah ve Han Yunus bölgelerinde gerçekleştiği bildirildiğini aktardı.

Sözcü ayrıca, İsrail'in son 24 saat içinde Gazze'nin beş mahallesine hava saldırısı ve topçu atışı düzenlediğini ifade etti. Bu saldırıların sivillerin yeniden yerinden edilmelerine yol açacağını ve zaten bitkin düşmüş insanlar üzerinde 'korkunç etkisi' olacağı endişesini paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da İnşatta Düşen İşçinin Ölümü: Firma Sahibi Tutuklandı
2
Yedikule Hisarı'nda Venedik'te Cinayet Açık Hava Gösterimi
3
Husiler: Sana Havalimanı'ndaki uçuş kesintisi yüzünden hastalar hayatını kaybediyor
4
Kastamonu'da 'sahte altın' operasyonu: 3 şüpheli gözaltında
5
Herat'ta Otobüs Kazası: İran'dan Geri Gönderilen Onlarca Göçmen Hayatını Kaybetti
6
20 Ağustos 2025 Gündem Özeti: TBMM, Bakanlar, Spor ve Dış Politika
7
Eymir Gölü yakınındaki otlukta yangın kontrol altına alındı

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek

E-Devlet'ten Aşı Parası Başvurusu: 0-6 Yaş Şartlı Sağlık Yardımı 2025

1 Aralık'ta 900.000 TL destek ödenecek— Başvurular 22 Ağustos'a kadar

İstanbul ve Ankara'da okul servislerine yüzde 35-50 zam talebi

İNG'den Ağustos Hamlesi: Sıfır Komisyon ve Hoş Geldin Faizi

Garanti BBVA'dan 1 milyon TL ödüllü 'Türkiye'nin Kadınları' yarışması başladı