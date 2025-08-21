BM: Gazze'de Zorla Yerinden Edilenlerin Sayısı 796 Binin Üzerine Çıktı

BM: Gazze'de zorla yerinden edilmeler 796 bini aştı

BM Sözcü Yardımcısı Daniela Gross'un açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail’in artan saldırıları nedeniyle Gazze’de zorla yerinden edilenlerin sayısının, geçen hafta kaydedilen yaklaşık 17 bin yeni göç hareketiyle birlikte 796 binin üzerinde olduğunu duyurdu.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Daniela Gross, günlük basın toplantısında 12-20 Ağustos tarihleri arasında Gazze Şeridi genelinde bu yeni yerinden edilme hareketinin tespit edildiğini bildirdi.

Gross, "Bu son rakam, mart ortasında ateşkesin sona ermesinden bu yana kaydedilen toplam yerinden edilme sayısını 796 binin üzerine çıkarıyor." değerlendirmesini yaptı.

Gross, zorla yerinden edilmelerin %95'inin Gazze kentinde gerçekleştiğini ve sivillerin kentin doğu bölgelerinden kaçarak güneye ve batıya yöneldiğini aktardı.

UNOCHA uyarıları ve can kayıpları

Gross, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin, Gazze kenti ve çevresine yönelik aralıksız bombardımanın siviller için yıkıcı sonuçlar doğurduğu ve çok sayıda sivil kaybı olduğunu bildirdiğini paylaştı.

UNOCHA'nın 8 Ağustos'tan bu yana 50'den fazla konutun vurulduğu ve en az 87 Filistinlinin hayatını kaybettiği bilgisini verdiğini söyleyen Gross, ayrıca İsrail’in Filistinli sivil acil ekiplerinin yardım çağrılarına ulaşımını engellediğini belirtti.