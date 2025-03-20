BM, Gazze'deki Saldırılar İçin Soruşturma Başlattı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze Şeridi'nde iki BM misafirhanesine yönelik gerçekleştirilen saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilere bilgiler veren Haq, Gazze'deki patlamalarda bir BM çalışanının hayatını kaybetmesi üzerine, "BM olarak, dün Gazze'de meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıyoruz ve İsrail yetkililerinden tam destek bekliyoruz" dedi.

Haq, BM Proje Hizmetleri Ofisi (UNOPS) tarafından doğrulanan olayda, hayatını kaybeden Bulgaristanlı Marin Valev Marinov adlı 51 yaşındaki çalışanın yanı sıra patlamalarda 5 BM operasyon görevlisinin de yaralandığını bildirdi.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardımanlar sonucunda son birkaç gün içinde BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarından 5'inin daha yaşamını yitirdiğine dikkat çeken Haq, ölü sayısının 284'e ulaştığını belirtti.

Farhan Haq, saldırılarda hayatını kaybedenlerin arasında "en savunmasız kişilere hizmet eden öğretmen, doktor ve hemşireler olduğunu" vurguladı. 7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılarda en az 280 BM personeli hayatını kaybetti.

Ablukalar ve Yerinden Edilmeler

Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Haq, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi verilerine dayanarak, Gazze'de saldırıların üst üste üçüncü günde de devam ettiğini, insani durumun giderek kötüleştiğini ve toplu yerinden edilmenin yeniden başladığını aktardı. Haq, İsrail ordusunun tahliye emirleri vermesinin ardından güvenli bölge arayışında olan 68 binden fazla kişinin yerinden edildiğini vurguladı.

Haq, BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher tarafından yapılan uyarıları da paylaştı. Gazze'nin yaklaşık üç haftadır gıda, ilaç ve yakıt gibi insani ihtiyaçların girişine kapatıldığını, bu durumun hayatta kalanların desteklenmesi için sağlanan kazançları tehdit ettiğini belirtti.