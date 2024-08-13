BM: Gazze'deki Yerinden Edilmeler Sona Ermedi

Bazı Alanlar Zorla Tahliye Ediliyor

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'de İsrail ordusunun zorla göç ettirme uygulamaları nedeniyle yerinden edilme olaylarının "asla bitmediğini" açıkladı.

UNRWA'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 84'ü, yani 305 kilometrekarelik bir alanın İsrail ordusunun tahliye emirlerine tabi olduğu belirtildi. Bu durum, bölgede yaşayan birçok sivilin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ortaya koyuyor.

Göç Sebepleri ve Etkileri

Paylaşımda, yerinden edilen sivillerin güvenli bir yere gidebilecek durumda olmadıkları ve "bitkin halde" kaldıkları ifade edildi. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, Gazze'nin güneyinde son tahliye kararının ardından 75 binden fazla Filistinlinin yerinden edildiğini belirtti.

Han Yunus'ta Yeniden Zorunlu Göç

İsrail'in yeniden başlattığı kara saldırıları ve tahliye çağrıları nedeniyle Gazze'nin güneyinde, özellikle Han Yunus bölgesinde büyük bir zorunlu göç dalgası yaşanıyor. Daha önce 10'a yakın mahallenin boşaltılmasını isteyen İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 8 Ağustos’ta geniş bir alanda daha tahliye yapılması gerektiğini belirtmişti.

UNRWA, durumun ciddiyetine dikkat çekerek, Filistinli sivillerin karşılaştığı zorluklara vurgu yapmaya devam ediyor.