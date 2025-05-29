BM, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın Yardım Dağıtım Sistemi Sürdürülebilir Değil

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin işgal altındaki Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın (Gaza Humanitarian Foundation) kontrolündeki yardım dağıtım sisteminin sürdürülebilir olmadığını vurguladı. Cenevre'de AA muhabirine konuşan Sunghay, halkın yardım noktalarına ulaşmaya çalışmasının yaratabileceği tehlikelere dikkat çekti.

Sunghay, Gazze'deki acı gerçeği dile getirerek, "Gazze'de korkunç bir durum yaşanıyor ve bunu tekrar tekrar dile getiriyoruz. Bir noktada, bu durumu tarif edecek kelime bulamayacağız" şeklinde konuştu. Gazze'ye yaklaşık 2,5 aydır hiçbir yardımın girmediğini ve sonrasında ABD ve İsrail'in güdümünde bazı yardım noktalarının kurulduğunu hatırlattı.

"Gazze'de açlık var, insanlar yetersiz besleniyor" diyen Sunghay, bombardımanların devam ettiğini, onca insanın hayatını kaybettiğini, binlerce insanın yerinden edildiğini dile getirdi. Mart ayından itibaren yaklaşık 900 bin kişinin yerinden edildiğini ifade eden Sunghay, bunun Gazze nüfusunun neredeyse yarısını oluşturduğunu açıkladı.

Sunghay, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün Gazze'deki insanların aç bırakıldığını belirttiğini, bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayarak, "Bu durum defalarca dile getirildi ve sona ermesi gerekiyor" dedi.

BM'nin, Gazze'deki yardım sisteminin sorunlu olduğunu ve bu gerekçeyle dahil olmadığını hatırlatan Sunghay, yalnızca Gazze'nin güneyinde birkaç dağıtım noktasının bulunmasının büyük bir eksiklik olduğunu belirtti. "Engelliler, kadınlar, çocuklar, hasta ve yaralılar bu yardımlara nasıl ulaşacak?" diyerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Sunghay, İsrail ordusu tarafından yardımlara ulaşmaya çalışan Gazzelilere ateş açılmasına da sert tepki göstererek, bu tür müdahalelerin insani yardımın ulaştırılması açısından büyük tehlike oluşturduğunu vurguladı.

Gazze'deki insan hakları ihlallerine ve uluslararası insancıl hukuk ihlallerine birçok kez dikkat çektiklerini söyleyen Sunghay, BM üyesi ülkelerin harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. "Gerçekten harekete geçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde daha fazla insanın öldüğünü göreceğiz. Bu savaş sona ermeli" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay (fotoğrafta), çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği İsviçre'nin Cenevre kentinde AA muhabirinin Gazze'ye ilişkin sorularını yanıtladı.