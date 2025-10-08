BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor

BM uydu görüntülerine göre Gazze kentinin yaklaşık yüzde 83'ü hasar gördü; insani kriz ağırlaşıyor, Batı Şeria'da saldırılar ve zeytin hasadı etkileniyor.

Yayın Tarihi: 08.10.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 08.10.2025 21:46
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor

BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam ettiğini bildirerek, uydu görüntülerine dayanan ön analizlerin kentte geniş çaplı hasar tespit ettiğini açıkladı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü durumu paylaştı

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'deki insani durumun vahametinin arttığını vurguladı. Dujarric, İsrail saldırılarının ve "zorla yerinden etme" emirlerinin etkisiyle birçok kişinin güvensizlik nedeniyle kuzeyden ayrılamadığını, insanların açık havada uyuduğunu ve şiddetli gıda ile barınma sıkıntısı yaşadığını söyledi.

Uydu verileri: Hasarın boyutu

Dujarric, BM Uydu Merkezinin yayımladığı ön analize göre, Gazze kentinde yaklaşık 81 bin konutu kapsayan yapıların yüzde 83'ünün saldırılar nedeniyle hasar gördüğünü kaydetti.

Ağır yaralanmalar ve amputasyonlar

Dujarric, son iki yılda yaklaşık 42 bin Filistinlinin "hayat değiştiren" ağır yaralanmalara maruz kaldığını, bunların yaklaşık 10 bininin çocuk olduğunu ve kayıtlara geçen 5 binden fazla amputasyon vakası bulunduğunu hatırlattı.

Batı Şeria'daki saldırılar ve zeytin hasadı

Dujarric, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonlarına da işaret ederek, bu saldırıların 10. ayına girdiğini ve bölgede on binlerce insanın evlerinden edilmesine yol açtığını belirtti. Ayrıca, zeytin hasadı öncesinde bazı çiftçilerin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından fiziksel saldırıya uğradığını, zeytin ağaçlarının tahrip edilmesi nedeniyle ürünlerin hasat edilemediğini vurguladı.

Dujarric, bu yıl BM İnsani İşler Koordinasyonu Ofisi (UNOCHA) tarafından Batı Şeria genelinde kayıtlara geçirilen; öldürme ve yaralamanın yanı sıra mülklerde hasara yol açan 1200'den fazla saldırı içinde, 17 binden fazla ağaç ve fidanın zarar gördüğünün raporlandığını aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gideon Saar: Paris Toplantısı Trump'ın Planını Baltalama Girişimi
2
Ürdün'de 'Ülke Güvenliğine Zarar Vermeye Çalışma' Davasında 3-15 Yıl Hapis
3
BM: Gazze kentinin yüzde 83'ü hasar gördü — İsrail saldırıları insani krizi derinleştiriyor
4
TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' İçin Komisyon Toplandı
5
Dr. Mustafa Özel: 'Roman Dili ile İktisat ve Siyaset' Söyleşisi
6
Özgür Özel Şişli Mitinginde: "3 Milletvekilimiz Tutuklanmak İsteniyor"
7
Paris'te Protesto: İsrail'e Aktivistler Serbest Bırakılsın Çağrısı

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında

Promosyon Yarışı Zirvede: Çukurova'dan 96.050 TL Rekor Ödeme

Devlet Destekli 48 Ay Yapılandırma İçin Son 2 Gün — Başvuru 10 Ekim

Sancaktepe’den Üniversitelilere 18.000 TL Destek — Başvurular 8 Ekim’de

Emekli Promosyonunda Yeni Zirve: 32.000 TL, Ocakta 36.000 TL Mümkün mü?

Kral Kaybederse'de Şok Ayrılık: Seda Altaylı Turgutlu Projeden Ayrıldı

Akaryakıtta Çifte İndirim: Benzin -1,30 TL, Motorin -1,38 TL (8 Ekim 2025)

İŞKUR Sağlık Bakanlığı 2025 İşçi Alımı: Başvuru Şartları ve Nasıl Yapılır?