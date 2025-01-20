BM: Gazze'ye Ateşkesin İlk Gününde 630'dan Fazla İnsani Yardım Tırı Ulaştı

BM'ye Göre, Ateşkesin İlk Gününde Gazze'ye 630'dan Fazla İnsani Yardım Tırı Ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Hamas arasında dünden itibaren başlayan ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım taşıyan tırın Gazze Şeridi'ne ulaştığını duyurdu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, sosyal medya hesabı üzerinden ateşkes sonrası Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Fletcher, ateşkesin başlangıcında Gazze'ye gönderilen yardım tırlarının sayısının 630'dan fazla olduğunu belirtti.