BM: Gazze'ye Ateşkesin İlk Gününde 630'dan Fazla İnsani Yardım Tırı Ulaştı

BM'ye göre ateşkesin ilk gününde Gazze'ye 630 insani yardım tırı gönderildi. Yardım çalışmalarına hızla devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 11:25
BM: Gazze'ye Ateşkesin İlk Gününde 630'dan Fazla İnsani Yardım Tırı Ulaştı

BM'ye Göre, Ateşkesin İlk Gününde Gazze'ye 630'dan Fazla İnsani Yardım Tırı Ulaştı

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Hamas arasında dünden itibaren başlayan ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım taşıyan tırın Gazze Şeridi'ne ulaştığını duyurdu.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, sosyal medya hesabı üzerinden ateşkes sonrası Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Fletcher, ateşkesin başlangıcında Gazze'ye gönderilen yardım tırlarının sayısının 630'dan fazla olduğunu belirtti.

Ayrıca bu yardım tırlarından en az 300

Ateşkes, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes içeren bir mutabakatın ardından, dün yerel saatle 11.15'te aktif hale geldi. Geçmişteki çatışmalar nedeniyle 2,3 milyon Filistinli, açlık ve gıda kriziyle mücadele etmek zorunda kaldı.

Ateşkes çerçevesinde, her gün Gazze'ye 600 insani yardım tırının ulaştırılması hedeflenmektedir.

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