BM: Gazze'ye Ateşkesin İlk Gününde 630'dan Fazla İnsani Yardım Tırı Ulaştı

BM'ye Göre, Ateşkesin İlk Gününde Gazze'ye 630'dan Fazla İnsani Yardım Tırı Ulaştı
Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ile Hamas arasında dünden itibaren başlayan ateşkesin ilk gününde 630'dan fazla insani yardım taşıyan tırın Gazze Şeridi'ne ulaştığını duyurdu.
BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, sosyal medya hesabı üzerinden ateşkes sonrası Gazze'ye yönelik insani yardım çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Fletcher, ateşkesin başlangıcında Gazze'ye gönderilen yardım tırlarının sayısının 630'dan fazla olduğunu belirtti.
Ayrıca bu yardım tırlarından en az 300 Ateşkes, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes içeren bir mutabakatın ardından, dün yerel saatle 11.15'te aktif hale geldi. Geçmişteki çatışmalar nedeniyle 2,3 milyon Filistinli, açlık ve gıda kriziyle mücadele etmek zorunda kaldı. Ateşkes çerçevesinde, her gün Gazze'ye 600 insani yardım tırının ulaştırılması hedeflenmektedir.
Ateşkes, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve ateşkes içeren bir mutabakatın ardından, dün yerel saatle 11.15'te aktif hale geldi. Geçmişteki çatışmalar nedeniyle 2,3 milyon Filistinli, açlık ve gıda kriziyle mücadele etmek zorunda kaldı.
Ateşkes çerçevesinde, her gün Gazze'ye 600 insani yardım tırının ulaştırılması hedeflenmektedir.