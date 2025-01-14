BM Genel Kurul Başkanı'ndan Üye Ülkelere Küresel Sınamalarla Ortak Mücadele Çağrısı

BM Genel Kurul Başkanı'ndan Ortak Hareket Çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang, küresel sınamalarla mücadelede üye ülkelerin "ortak kararlılığının" hayati önem taşıdığını belirtti.

2025 Öncelikleri Üzerine Açıklamalar

Yang, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen oturumda 2025 önceliklerine dair önemli açıklamalar yaparak, BM'nin ana ilkeleri olan barış, güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma konularında ilerleme sağlamak amacıyla çalışacaklarını vurguladı. Aynı zamanda, sözlerinin yerine getirilmesinin faaliyetlerle ölçüleceğini ifade etti.

Küresel İşbirliği ve Odak Maddeleri

"Küresel sınamalarla mücadele etmek için birlikte hareket etmeye taahhüt etmeliyiz" diyen Yang, ana odak maddelerini şu şekilde sıraladı:

Afrika'da barış ve güvenliğin sağlanması

Küçük silahların yasa dışı kullanımının engellenmesi

Çatışmada insan onurunun muhafaza edilmesi

Çocuk işçiliğinin yok edilmesi

Kalkınma için finansman sağlanması

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dijitalleşmeden faydalanarak ivme katılması

Gelecek Paktı ve Kadınların Güçlendirilmesi

Kadınların güçlendirilmesine özel önem vereceğini aktaran Yang, Eylül 2024'te kabul edilen "Gelecek Paktı" doğrultusunda uluslararası sistemin mevcut ve gelecekteki sınamalara cevap verecek şekilde yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Geleceği Şekillendirme Toplantıları

Yang, "Gelecek Paktı" çerçevesinde üç ayrı toplantı düzenleyeceğini ve bu toplantılarda geleceği şekillendirmek için açık, kapsayıcı ve eylem odaklı bir diyalog gerçekleştirileceğini bildirdi.

Çeşitlilikte Birlik

Yang, birlik, çeşitlilik ve herkesin sesinin duyulduğu bir ortamın oluşturulmasının gerekliliğini vurgulayarak, "çeşitlilikte birlik, herkes için her yerde barış, sürdürülebilir kalkınma ve insan onurunun ilerletilmesi" için çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.