BM Genel Kurulu'nda Afrika Liderlerinden: İki Devletli Çözüm Tek Çıkış Yolu

Afrika liderlerinden BM Genel Kurulu'nda güçlü çağrı: İki devletli çözüm

Birleşmiş Milletler'in New York'taki BM 80. Genel Kurulu oturumunda konuşan Afrika liderleri, Gazze'de devam eden saldırılara dikkat çekerek uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı. Gana, Güney Afrika, Kenya, Nijerya, Somali ve Sudan liderleri, Filistin halkının kendi devletine kavuşmasının barış için tek onurlu ve kalıcı yol olduğu görüşünde birleşti.

Liderler, konuşmalarında insani felaket karşısında sessiz kalınamayacağını vurgulayarak, kalıcı barış için iki devletli çözüm konusunda net mesajlar verdi.

Gana

Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama, uluslararası toplumu Gazze'deki durumu açık bir dille tanımlamaya davet etti. Mahama, "Eğer ördek gibi yürüyorsa, yüzüyorsa ve ötüyorsa, o zaman ördektir. Gazze'deki suçlar durmalıdır." dedi ve iki devletli çözümün Hamas'a bir ödül değil, sivillere nefes aldıracak bir adım olduğunu belirtti. Mahama ayrıca Filistin heyetine vize verilmemesini "tehlikeli bir emsal" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine dair artan bir küresel mutabakat olduğunu söyledi. Ramaphosa, "Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) taşıdığı davayla uyumlu olarak İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine dair artan küresel bir mutabakat var." ifadelerini kullandı. Ramaphosa, ayrıca Filistin Devleti'ni tanıyan ülke sayısındaki artışın küresel çoğunluğun kararlılığını yansıttığını vurguladı: "Filistinliler soykırım ve kıtlıkla karşı karşıyayken harekete geçmek bizim görevimizdir."

Kenya

Kenya Devlet Başkanı William Ruto, Gazze'deki insani felakete ilişkin "derin endişe" duyduklarını belirtti. Ruto, "Kalıcı ateşkes ve uluslararası hukuka saygı, iki devletli çözümün yolunu açacaktır." dedi.

Nijerya

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun mesajı Genel Kurul'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kashim Shettima tarafından iletildi. Tinubu, sivillere yönelik saldırıları kınayarak, "Gazze'de iki devletli çözüm, Filistin halkı için kalıcı barışın en onurlu yoludur." ifadelerini paylaştı. Tinubu, sivillere yönelik şiddetin "insanlığın vicdanını yaraladığını" vurguladı ve Filistinlilerin "yan hasar" değil, eşit değerde insanlar olduğunu belirtti.

Somali

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Filistin meselesini "uluslararası sistemin ahlaki testi" olarak nitelendirdi. Mahmud, Gazze'deki bombardıman, yerinden edilme ve insani sıkıntıların kabul edilemez olduğunu söylerken, "Derhal ve kalıcı ateşkes, engelsiz insani erişim ve iki devletli çözüme bağlılık tek çıkış yoludur." dedi.

Sudan

Sudan Başbakanı Kamil İdris, Orta Doğu'da yaşanan ciddi bozulma, artan tırmanış ve özellikle işgal altındaki Filistin toprakları ile Gazze Şeridi'ndeki insani felakete dikkat çekti. İdris, bölgedeki durumun halklar açısından vahim sonuçlar doğuracağına işaret ederek, kalıcı istikrar ve güvenliğin ancak adil, kapsamlı bir çözümle sağlanabileceğini vurguladı. Bu çerçevede bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması gerektiğini belirten İdris, çözümün 1967 sınırlarına dayalı uluslararası kararlar çerçevesinde hayata geçirilmesi ve başkentin Kudüs olması gerektiğini ifade etti.

Sonuç olarak, Afrika liderleri BM Genel Kurulu'nda hem insani krize dikkat çekti hem de iki devletli çözüme bağlılık mesajını güçlü biçimde yineleyerek uluslararası toplumdan acil adım atmasını talep etti.