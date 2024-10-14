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BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki Saldırıları Kınadı

Guterres, Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarda sivil kayıplarını kınayarak, tüm taraflara sivilleri koruma çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 19:48
BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki Saldırıları Kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze Açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik artan saldırılarını sert bir dille kınadı. Guterres, bu saldırılar sonucunda çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Sivillerin Korunmasına Çağrı

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, düzenlediği basın toplantısında Guterres'in, Gazze'deki gelişmelerle ilgili kaygılarını aktardı. Dujarric, Guterres'in tüm tarafları uluslararası insani hukuka uymaya çağırdığını vurgladı ve sivillerin korunması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti.

İnsani Durum İçin Uyarılar

Gazze'deki insanlık dramı üzerine konuşan BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, "Gazze'de Filistinlilerin çektiği acı son bulmayacakmış gibi görünüyor" dedi.

Msuya, saldırıların sürdüğü güvenli bölgeye yönelik uyarıda bulunarak, "Gerçekten insanların gidebileceği bir güvenli alan yok" dedi. Ayrıca, Gazze'nin kuzeyine 1 Ekim'den bu yana gıda yardımı da girmediğini sözlerine ekledi.

Zulme Son Verilmesi Gerekiyor

Joyce Msuya, "Bu zulmün artık sonlanması gerek. Siviller ve sivil altyapılar korunmak zorunda" şeklinde sert bir mesaj verdi.

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