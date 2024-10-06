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BM Genel Sekreteri Guterres'ten 7 Ekim Mesajı: Barış ve Adalet Vurgusu

BM Genel Sekreteri Guterres, 7 Ekim olaylarına dikkat çekti ve bölgedeki acılara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.10.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024 00:39
BM Genel Sekreteri Guterres'ten 7 Ekim Mesajı: Barış ve Adalet Vurgusu

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 7 Ekim tarihinde yaşanan trajik olaylara dikkat çekerek, bu günün önemine vurgu yaptı. Guterres, Gazze halkının yaşadığı derin acılara dikkat çekti.

Küresel Dayanışma ve Kınama Gerekliliği

Guterres, “Uluslararası toplumun bugün Hamas’ın gerçekleştiridiği korkunç şiddeti kınaması gerekiyor,” diyerek, bu tür eylemlere karşı güçlü bir duruş sergilenmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze'deki İnsanlık Durumu

BM Genel Sekreteri, “7 Ekim'in ardından korkunç bir şiddet dalgası boy gösterdi,” diyerek, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının halk üzerinde yarattığı yıkıma dikkat çekti. Bu durumun, bölgedeki insanların hayatlarını derinden etkilediğini belirtti.

Lübnan ve Bölge Ülkeleri İçin Acilen Barış Gerekiyor

Guterres, Lübnan halkının da benzer acılara maruz kaldığını belirterek, “Artık esirlerin serbest bırakılması, silahların susturulması ve bölgedeki acıların sona ermesi zamanı,” şeklinde konuştu. Bu bağlamda, barış, uluslararası hukuk ve adaletin sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Kalıcı Çözüm İçin İşbirliği

Guterres, “İsrail, Filistin ve diğer ülkeler için kalıcı bir çözüm bulma çabasından vazgeçmemeliyiz,” diyerek, bu yaklaşım ile bölgedeki ülkelerin barış içinde, onur ve saygı ile bir arada yaşayabileceğini belirmiştir.

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