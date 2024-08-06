BM Genel Sekreteri Guterres'ten Bangladeş'te İtidal Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Sakinlik İsteği

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Bangladeş'teki son gelişmeleri dikkatle izlediğini belirterek, taraflara sakin ve itidalli olmaları çağrısında bulundu.

Taraflara Barışçıl Geçiş Vurgusu

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında, Guterres'in gelişmelerle ilgili duyarlılığını ifade etti. Haq, "Genel Sekreter, Ordu Komutanı'nın Başbakan Şeyh Hasina'nın istifası ve geçici bir hükümet kurulması planları hakkında yaptığı duyuruyu dikkatle izliyor. Tüm tarafların sakin kalmasını istiyor ve barışçıl, düzenli ve demokratik bir geçişin önemini vurguluyor," şeklinde konuştu.

İnsan Haklarına Saygı Çağrısı

Guterres'in Bangladeş halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu belirten Haq, Genel Sekreter'in insan haklarına tamamen saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti. Guterres'in, ülke genelinde yaşanan şiddet eylemlerinin bağımsız ve tarafsız bir şekilde soruşturulması gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.

Bangladeş'teki Protestolar

Bangladeş'te, 1971 yılındaki Bağımsızlık Savaşı'nda görev alanların çocuklarına yönelik kamuya kontenjan ayrılması kararıyla protestolar başlamıştı. Yüksek Mahkeme, kontenjan oranlarını düşürdükten sonra eylemler sona ermişti. Ancak protestolardan sonra, yaşamını yitirenler için adalet talebiyle sokağa dökülen insanlar, şiddet olaylarına tanıklık etti.

Protestolardaki şiddet olaylarında yüzlerce kişi yaşamını yitirmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı. Bu süreçte, Başbakan Şeyh Hasina askeri helikopterle Hindistan'a gitmiş, göstericiler de Başbakan'ın resmi konutunu basmıştı.

Bangladeş Ordu Komutanı General Waker-Uz-Zaman, siyasi parti temsilcileriyle görüşerek, Hasina'nın istifa ettiğini ve geçiş hükümeti kurulacağını duyurmuştu.