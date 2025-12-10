DOLAR
Başkan Sayar: 2025'te Vergi Affı ya da Ödeme Kolaylığı Beklentimiz Kalmadı

Afyonkarahisar SMMM Odası Başkanı Erdal Sayar, 2025'te vergi affı ya da ödeme kolaylığı beklentilerinin sona erdiğini, seminerle meslek mensuplarının risklere karşı hazırlandığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:58
Afyonkarahisar Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Erdal Sayar, 2025 yılında vergi affı ya da ödeme kolaylığı yönünde bir beklentilerinin kalmadığını açıkladı.

İl Defterdarı İbrahim Gündüz öncülüğünde, vergi daireleri bürokratları ile çok sayıda mali müşavirin katılımıyla seminer gerçekleştirildi. Seminerin açılış konuşmasını yapan Başkan Sayar, amaçlarını ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

"Vergi affı ya da ödeme kolaylığı yönündeki beklentimiz maalesef boşa çıktı." Sayar, semineri düzenleme gerekçesini ise şu sözlerle dile getirdi: Hesapların kapanışında en az hata yapmak, meslektaşlarımızı mevcut risklere karşı daha hazırlıklı hale getirmek amacıyla bu semineri düzenledik.

Seminerde Ele Alınan Konular

Etkinlik kapsamında muhasebe, vergi ilişkisi, ticari kâr ve mali kâr ayrımı, yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri, sermaye artırımında indirim, amortismana tabi malların satışı, şüpheli ticari alacaklar, değersiz ve vazgeçilen alacaklar, stokların değerlemesi, stok değer düşüklüğü karşılıkları ile çalınma, yangın, sel ve su basması gibi olağanüstü durumlar ve indirilemeyecek KDV gibi konularda bilgilendirme yapıldı.

Katılımcılar, seminerde aktarılan bilgilerle hesap kapanış süreçlerinde riskleri azaltmayı ve mesleki uygulamalarda uyumu güçlendirmeyi hedefliyor.

