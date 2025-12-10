DOLAR
Eliso Bolkvadze Bursa'da: Panorama 1326'da Tarihi Yolculuk

Gürcistan Acara Kültür Bakanı ve piyanist Eliso Bolkvadze, 10 Aralık'ta Bursa'da Panorama 1326, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri ile İl Kültür Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:29
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:29
Gürcistan Acara Özerk Bölgesi Kültür Bakanı ve dünyaca ünlü piyanist Eliso Bolkvadze, Marmara Gürcü Dernekleri Federasyonu'nun davetiyle Bursa programı kapsamında kente geldi ve şehrin tarihi mirasını yakından inceledi.

Ziyaret rotası ve tarih

10 Aralık Çarşamba günü Bolkvadze, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, Osmangazi ve Orhangazi Türbeleri ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Gezi sırasında Bursa'nın kültürel zenginliğinden etkilendiğini belirtti.

Bolkvadze'nin değerlendirmesi

Ziyaretleri sırasında açıklama yapan Bolkvadze, "İlk kez buraya geliyorum ve aynı zamanda hem Bursa’nın tarihini gördüm hem de sanat tarihini görmüş oldum." dedi. Ayrıca, "Buraya geldiğimde Türkiye’nin tarihini çok net bir şekilde görebildim" ifadelerini kullandı.

Bursa’nın sadece Türkiye için değil, bölge tarihi açısından da büyük bir değere sahip olduğunu söyleyen Bolkvadze, müze ve sergileme anlayışının yüzyıllar öncesindeki yaşanmışlıkları modern bir dille aktardığını, eserlerde dönemin insanların sanata ve kültüre verdiği değerin açıkça görüldüğünü kaydetti. Ziyaretçi sayısının fazla olduğunu bildiğini ve gelecekte daha da artacağını düşündüğünü belirtti.

Beraberindekiler

Bakan Eliso Bolkvadze'ye ziyaretinde İstanbul Gürcistan Başkonsolosu Aleko Jishkariani, Bursa İl Kültür Müdürü Kamil Özer, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Mutlu Esendemir, Marmara Kafkas Gürcü Dernekleri Federasyonu (MARGÜFED) Genel Başkanı Ömer Faruk Demirtaş ve BTSO Eğitim Konseyi ve MARGÜFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Edip Ali Demirtaş eşlik etti.

