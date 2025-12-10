Kırıkkale'de Fabrika Yangını Kontrol Altında — Vali Mehmet Makas'tan Açıklama

Vali Makas: "Yangın kontrolümüz altında"

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan yangına ilişkin açıklama yapan Vali Mehmet Makas, "Yangın kontrolümüz altında. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor, en kısa sürede inşallah soğutma çalışmalarına geçeceğiz diye tahmin ediyoruz" dedi.

Vali Makas, yangına müdahale sürecine dair şu bilgileri paylaştı: Saat 11.30 civarında başlayan yangına hem tahliye hem güvenlik tedbirleri açısından zamanında müdahale edildi. Fabrikada çalışan 70 işçi tahliye edildi; Makas, "Her birinin burnunun bile kanamadan dışarı çıkması bizim için sevindirici oldu" ifadelerini kullandı.

Müdahalede 50 araç ve 170 personel görev alıyor. Ankara başta olmak üzere çevre illerimizden; Samsun, Çorum, Çankırı, Kırşehir ile birlikte itfaiye ekipleri destek sağlıyor. Ayrıca TÜPRAŞ, Makine Kimya ve diğer fabrikalardan takviyeler geldiği belirtildi. AFAD Başkanlığının Ankara'dan koordinasyonu sağladığı, AFAD Başkan Yardımcısının da çalışmalarda yer aldığı kaydedildi.

Vali Makas, riskli bölümlerin atlatıldığını, tankların ve patlama riski olan alanlarla ilgili tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "İnşallah en kısa sürede söndürmeyi gerçekleştireceğiz ve soğutmaya geçeceğiz" dedi. Fabrikanın 70 kişiye ekmek kapısı olduğunu ve kısa sürede tekrar faaliyete geçirilmesi için destek vereceklerini ekledi.

Aynı Organize Sanayi Bölgesi'nde müdahale sırasında çıkan ikinci yangına ilişkin Makas, bu olayın müdahale kaynaklı elektrik kesintisinden kaynaklandığını; fabrikada makineleri beslemek için bulunan akü odasının devreye girmesi sonucu farklı bir alanda yangın çıktığını, ancak durumun kontrol altında olduğunu söyledi. "Ana fabrikamızla ilgili bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Vali Makas ayrıca kimyasal sızıntısı bulunmadığını belirterek, ekiplerin gerekli tüm önlemleri aldığını bildirdi.

