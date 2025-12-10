DOLAR
42,6 -0,04%
EURO
49,62 -0,11%
ALTIN
5.750,72 0,23%
BITCOIN
3.922.054,44 1,05%

Kırıkkale'de Fabrika Yangını Kontrol Altında — Vali Mehmet Makas'tan Açıklama

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı; 50 araç ve 170 personelle söndürme çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:58
Kırıkkale'de Fabrika Yangını Kontrol Altında — Vali Mehmet Makas'tan Açıklama

Kırıkkale'de Fabrika Yangını Kontrol Altında — Vali Mehmet Makas'tan Açıklama

Vali Makas: "Yangın kontrolümüz altında"

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki kimya fabrikasında çıkan yangına ilişkin açıklama yapan Vali Mehmet Makas, "Yangın kontrolümüz altında. Söndürme çalışmalarımız devam ediyor, en kısa sürede inşallah soğutma çalışmalarına geçeceğiz diye tahmin ediyoruz" dedi.

Vali Makas, yangına müdahale sürecine dair şu bilgileri paylaştı: Saat 11.30 civarında başlayan yangına hem tahliye hem güvenlik tedbirleri açısından zamanında müdahale edildi. Fabrikada çalışan 70 işçi tahliye edildi; Makas, "Her birinin burnunun bile kanamadan dışarı çıkması bizim için sevindirici oldu" ifadelerini kullandı.

Müdahalede 50 araç ve 170 personel görev alıyor. Ankara başta olmak üzere çevre illerimizden; Samsun, Çorum, Çankırı, Kırşehir ile birlikte itfaiye ekipleri destek sağlıyor. Ayrıca TÜPRAŞ, Makine Kimya ve diğer fabrikalardan takviyeler geldiği belirtildi. AFAD Başkanlığının Ankara'dan koordinasyonu sağladığı, AFAD Başkan Yardımcısının da çalışmalarda yer aldığı kaydedildi.

Vali Makas, riskli bölümlerin atlatıldığını, tankların ve patlama riski olan alanlarla ilgili tedbirlerin alındığını vurgulayarak, "İnşallah en kısa sürede söndürmeyi gerçekleştireceğiz ve soğutmaya geçeceğiz" dedi. Fabrikanın 70 kişiye ekmek kapısı olduğunu ve kısa sürede tekrar faaliyete geçirilmesi için destek vereceklerini ekledi.

Aynı Organize Sanayi Bölgesi'nde müdahale sırasında çıkan ikinci yangına ilişkin Makas, bu olayın müdahale kaynaklı elektrik kesintisinden kaynaklandığını; fabrikada makineleri beslemek için bulunan akü odasının devreye girmesi sonucu farklı bir alanda yangın çıktığını, ancak durumun kontrol altında olduğunu söyledi. "Ana fabrikamızla ilgili bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

Vali Makas ayrıca kimyasal sızıntısı bulunmadığını belirterek, ekiplerin gerekli tüm önlemleri aldığını bildirdi.

KIRIKKALE'DEKİ FABRİKA YANGINIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN KIRIKKALE VALİSİ MEHMET MAKAS, "YANGIN...

KIRIKKALE'DEKİ FABRİKA YANGINIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN KIRIKKALE VALİSİ MEHMET MAKAS, "YANGIN KONTROLÜMÜZ ALTINDA. SÖNDÜRME ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR, EN KISA SÜREDE İNŞALLAH SOĞUTMA ÇALIŞMALARINA GEÇECEĞİZ DİYE TAHMİN EDİYORUZ" DEDİ.

KIRIKKALE'DEKİ FABRİKA YANGINIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPAN KIRIKKALE VALİSİ MEHMET MAKAS, "YANGIN...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu
3
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
4
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
5
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
6
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
7
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi