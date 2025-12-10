DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.751,06 0,23%
BITCOIN
3.920.937,79 1,08%

Emine Erdoğan: Filistin'in Acısı Dünyanın Adalet Arayışını Derinleştiriyor

Emine Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü'nde Filistin'deki insanların yaşadığı acının dünyanın adalet arayışını derinleştirdiğini vurguladı; paylaşımında bir video da yer aldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:39
Emine Erdoğan: Filistin'in Acısı Dünyanın Adalet Arayışını Derinleştiriyor

Emine Erdoğan: Filistin'in Acısı Dünyanın Adalet Arayışını Derinleştiriyor

Dünya İnsan Hakları Günü'nde paylaştığı mesajda insan haklarına dikkat çekti

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi olarak, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla NSosyal hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında insan haklarının evrensel önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları, insanın doğuştan taşıdığı onurun en yalın hakkıdır. 10 Aralık, bu hakların korunmadığı her yer için yükselen bir vicdan çağrısıdır. Bugün Filistin’de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor. Ve biz biliyoruz ki adil bir dünya mümkündür. Yeter ki insan, insanın acısına duyarsız kalmasın, yeter ki hak, güçten değil, haktan yana büyüsün."

Paylaşımda, Erdoğan’ın insan haklarıyla ilgili konuşmalarından kesitler ile İsrail’in Gazze’ye saldırdığı anların bulunduğu video da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA...

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN EŞİ EMİNE ERDOĞAN, DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ DOLAYISIYLA PAYLAŞIMDA BULUNDU.

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
3
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
4
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
5
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
6
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı
7
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi