Emine Erdoğan: Filistin'in Acısı Dünyanın Adalet Arayışını Derinleştiriyor

Dünya İnsan Hakları Günü'nde paylaştığı mesajda insan haklarına dikkat çekti

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi olarak, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla NSosyal hesabından bir paylaşım yaptı.

Erdoğan paylaşımında insan haklarının evrensel önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları, insanın doğuştan taşıdığı onurun en yalın hakkıdır. 10 Aralık, bu hakların korunmadığı her yer için yükselen bir vicdan çağrısıdır. Bugün Filistin’de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor. Ve biz biliyoruz ki adil bir dünya mümkündür. Yeter ki insan, insanın acısına duyarsız kalmasın, yeter ki hak, güçten değil, haktan yana büyüsün."

Paylaşımda, Erdoğan’ın insan haklarıyla ilgili konuşmalarından kesitler ile İsrail’in Gazze’ye saldırdığı anların bulunduğu video da yer aldı.

