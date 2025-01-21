BM Genel Sekreteri Guterres'ten Batı Şeria'daki Şiddete Derin Endişe

Birleşmiş Milletler (BM), Genel Sekreter Antonio Guterres'in, işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden şiddet olaylarından ve İsrail'in Cenin'deki askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu bildirdi.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, AA muhabirinin sorusu üzerine, Guterres’in güvenlik güçlerine azami itidal çağrısında bulunduğunu belirtip, hayat korumak için başka bir seçenek kalmadığında ölümcül güce başvurulması gerektiğini vurguladığını aktardı.

Haq, “BM Genel Sekreteri, işgal altındaki Batı Şeria'da süren şiddet ve özellikle İsrail'in Cenin'de Filistinli sivillerin yaşamını kaybetmesine neden olan kapsamlı askeri operasyonundan derin endişe duymaktadır.” ifadelerini kullandı.

Diğer yandan, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), bölgedeki çalışanlarının aktardığı bilgilere göre, Cenin'deki Filistinli sivillerin güvenliğinden derin endişe duyulduğunu açıkladı. Haq, İsrail'in hava bombardımanları ve buldozerlerle düzenlediği saldırılar sonucunda, geçen haftadan bu yana Cenin'de yaklaşık 2 bin ailenin yerinden edildiğini belirtti.

Cenin Mülteci Kampı'nda daha önce yapılan askeri operasyonlar nedeniyle kritik altyapının zarar gördüğünü hatırlatan Haq, bu durumun ardından mülteci kampında su ve elektrik gibi temel hizmetlere erişimin zorlaştığını ifade etti.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesiyle yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmeye başladığını ancak geri döndüklerinde yıkıntı yığınlarıyla karşılaştıklarını belirten Haq, Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 90'ından fazlasının son 15 ayda ya zarar gördüğünü ya da tamamen yıkıldığını kaydetti. Haq, “Gazze'deki yıkımın ve ihtiyaçların boyutu göz önüne alındığında, insanlara hayati yardımları mümkün olan en hızlı şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz.” diye konuştu.

Ayrıca, üye devletlere ve ortaklara, bu büyüklükteki ihtiyaçları karşılamak üzere yardım operasyonlarının finansmanını sağlama çağrısında bulundu.