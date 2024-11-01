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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Gazetecilere Destek Çağrısı

Guterres, Gazze'deki gazetecilerin öldürülmesini kınadı ve basın mensuplarının korunması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 16:45
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Gazze'deki Gazetecilere Destek Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres: "Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi kabul edilemez"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken, burada 7 Ekim 2023'ten bu yana gazetecilerin öldürülmesinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etti. Guterres, basın mensuplarının korunmasını ve desteklenmesini sağlamaya çağırdı.

Cenevre'deki Medya Semineri

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen "2024 BM Orta Doğu'da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri"nin açılış kısmında Guterres'in mesajı okundu. Guterres, Gazze'deki saldırıların ardından geçen bir yıllık süre zarfında yaşanan insanlık dramını ve bunun etkilerini dile getirdi.

Guterres, "Geçen ay Gazze'deki saldırılar birinci yılına girdi ve bu ihlalin Lübnan'a yayılması seminerin zor koşullar altında düzenlenmesine neden oldu," dedi.

İki Devletli Çözüm Tehdit Altında

Ayrıca, Guterres, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'daki mevcut durumun gerginliğini artırdığını belirtti. "İsrail'in askeri operasyonları, yerleşim birimlerinin inşası ve yerleşimci saldırılarının yoğunlaşması, iki devletli çözüm olasılığını tehdit ediyor," diye ekledi.

Gazetecilerin Güvenliği

Gazze'deki çatışmalar sırasında uluslararası gazetecilerin hedef alınması ve bu durumu eleştiren Guterres, Batı Şeria’da da gazetecilerinin maruz kaldığı tehditlere dikkat çekti. "Bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguluyorum," dedi.

Ateşkes ve İnsani Yardım Çağrısı

Guterres, bölgedeki gerginliğin azaltılması için acil ateşkes çağrısında bulundu. "Gazze ve Lübnan'da derhal ateşkes ilan edilmeli, rehinelerin koşulsuz olarak serbest bırakılması, insani yardımın etkin bir şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüme yönelik ilerleme sağlanması gerekmektedir," şeklinde konuştu.

Seminer, Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında görev yapan basın mensuplarının güvenliği ve karşılaştıkları zorluklar üzerine meşhur türlü tartışmalara ev sahipliği yapacak.

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