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BM Genel Sekreteri Guterres'ten Korkutucu Uyarılar

Guterres, Lübnan'ın yeni bir Gazze olamayacağını belirterek küresel iş birliğine acil ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:45
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Korkutucu Uyarılar

BM Genel Sekreteri Guterres'ten Kritik Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan, İsrail ve dünya halkına seslenerek, "Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasını kaldıramayız" uyarısında bulundu.

Jeopolitik Gelişmeler ve Sınamalar

79. BM Genel Kurulu'nun açılışında konuşan Guterres, dünya genelinde karşılaşılan zorlukların önceki dönemlerden daha karmaşık olduğunu ifade etti. "Dünyamız bir değişimin içinden geçiyor ve bu durum küresel çözümlere acil ihtiyaç doğuruyor" dedi.

Cezasızlık Sorunu

Ülkelerin cezadan muaf kalma oranına dikkat çeken Guterres, uluslararası hukukun ihlali ve cezaların ödenmemesi konusunun giderek daha yaygın hale geldiğine işaret etti. Guterres, "Her yerde, Ortadoğu'da, Avrupa'nın kalbinde ve Afrika boynuzunda cezasızlık durumu var" şeklinde konuştu.

Gazze'nin Durumu

Guterres, Gazze'deki durumun "sonu gelmeyen bir kabus" olduğunu belirterek, "Tüm bölgede büyük bir tehdit oluşturuyor" vurgusunda bulundu. Ayrıca, Hamas'ın 7 Ekim 2023 tarihli saldırısını meşru kılacak bir neden olmadığını belirtti.

Gelecek İçin Acil Önlemler

Uluslararası toplumun ateşkes sağlamak ve iki devletli çözümü desteklemek için harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Guterres, mevcut politikaların sürdürülemez olduğunu ifade etti.

Reformlar ve İklim Değişikliği

Guterres, küresel kurumların itibarının düşmesinin önüne geçmek için reformların şart olduğunu vurguladı. Aynı zamanda, iklim değişikliğinin yoksul ülkeler üzerinde ağır etkileri olacağını belirtti.

Geçmişten Ders Çıkarmalıyız

Son olarak, Guterres "Bugün gittiğimiz yol sürdürülebilir değil. Gelecek nesiller, ortak değer ve prensiplerimizi savunan bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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