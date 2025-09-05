BM: Guterres'in Şahsi Temsilcisi Cuellar Gelecek Hafta Kıbrıs'a Gidiyor

BM'den Kıbrıs ziyareti: Cuellar gelecek hafta adada

Görüşmeler 12 ve 15 Eylül tarihlerinde planlandı

Birleşmiş Milletler (BM) kaynaklarına göre, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar gelecek hafta Kıbrıs'a gidecek.

Bilgiyi New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen günlük basın toplantısında aktaran BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Cuellar'ın ziyaret programına ilişkin detaylar verdi.

Dujarric, Cuellar'ın 12 Eylül'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile; 15 Eylül'de ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşeceğini belirtti.

Ayrıca Dujarric, Cuellar'ın iki liderin temsilcileri ve diğer Kıbrıslı paydaşlarla da görüşmeler yapmasının beklendiğini söyledi.

Not olarak, Kıbrıs Özel Temsilcisi'nden farklı olarak Şahsi Temsilci Cuellar'ın görev ve yetkilerini BM Güvenlik Konseyi yerine doğrudan Guterres'ten aldığı vurgulandı.