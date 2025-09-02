DOLAR
BM Güvenlik Konseyi Eylül Başkanlığı Güney Kore'ye Geçti — Sangjin Kim İki Devletli Çözümü Vurguladı

Güney Kore Maslahatgüzarı Sangjin Kim, BM Güvenlik Konseyi’nin eylül başkanlığını devraldı; iki devletli çözümü desteklediklerini ve 24 Eylül’de yapay zeka etkinliği düzenleyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 22:13
BM Güvenlik Konseyi Eylül Dönem Başkanlığı Güney Kore'ye Geçti

Maslahatgüzar Sangjin Kim: İki devletli çözüm tek uygulanabilir yol

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin eylül ayı dönem başkanlığını devralan Güney Kore Maslahatgüzarı Sangjin Kim, Filistin konusunda ülkesinin tavrını net biçimde ortaya koydu. Kim, BM binasında düzenlediği basın toplantısında, Filistin’de iki devletli çözümü desteklediklerini ve bunun barışa giden tek geçerli yol olduğuna inandıklarını söyledi.

Basın toplantısında iki devletli çözüme ilişkin soruyu cevaplayan Kim, "Bu çözümü destekliyoruz ve bunun uluslararası toplum, Güvenlik Konseyi ve BM üyelerinin izleyeceği tek uygulanabilir yol olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kim ayrıca, birçok Avrupa ülkesinin Filistin'i devlet olarak tanıdıklarını ilan etmeye başladıklarının farkında olduklarını ve bu gelişmeyi değerlendirmeye aldıklarını belirtti.

Program Öncelikleri: Yapay zeka ve bölgesel gündem

Güney Kore'nin başkanlığı döneminde Konseyin etkinliğini artırmak, iletişimi kolaylaştırmak ve proaktif, katılımcı bir yaklaşım sağlamak için çaba göstereceklerini vurgulayan Kim, 24 Eylül’de uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında yapay zekanın rolü konusunda üst düzey katılımlı bir etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı.

Kim, bu ayki Güvenlik Konseyi programında ayrıca Yemen, İsraillilerin yasa dışı yerleşimleri, Afganistan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi konularla ilgili oturumların da yer alacağını kaydetti.

Haberde, Güney Kore'nin eylül ayı sonrasında BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını Rusya'ya devredeceği bilgisi de yer aldı.

