DOLAR
34,48 -0,03%
EURO
36,33 0,67%
ALTIN
2.931,57 -0,45%
BITCOIN
3.251.362,53 -1,95%

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze İçin 4. Veto: Acil Ateşkes Talebi Rededildi

BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes ve esirlerin bırakılması talebi, ABD'nin 4. kez vetou ile karşılaştı.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 18:16
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 18:16
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze İçin 4. Veto: Acil Ateşkes Talebi Rededildi

ABD'den Gazze İçin Dördüncü Veto!

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde önemli bir karar tasarısı daha gündeme geldi. Tasarı, Gazze'de acil ateşkes ilan edilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve açlık nedeniyle ölümlerin engellenmesi taleplerini içeriyordu. Ancak ABD, bu tasarıyı 4. kez veto etti.

Uluslararası Tepkiler

Karar tasarısının veto edilmesi üzerine uluslararası toplumdan farklı tepkiler geldi. Birçok ülke, BM'nin bu tür insani durumlara karşı daha etkin bir tutum alması gerektiğini vurguladı.

Gelecek Adımlar

Bu gelişme, Gazze'deki insani krizin derinleşmesine yol açarken, uluslararası diplomasi trafiğinin de hızlanmasına neden olabilir. Gelecek günlerde, bu konuda yeni girişimlerin doğup doğmayacağı merak konusu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Öğrencileri Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Filistinli Çocukları Unutmadı
2
Fransa'da Filistin Dostluk Grubu Kuruldu
3
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Japonya Dostluk Grubu Başkanı Cevizoğlu'nu Kabul Etti
4
Sakarya'da Çocuklar Filistinli Akranları İçin Tek Yürek Oldu
5
BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze İçin 4. Veto: Acil Ateşkes Talebi Rededildi
6
İsrail'in Batı Şeria'daki Saldırıları Sürüyor: Minye Köyü'ne Baskın
7
İstanbul Havalimanı'nda 1 Aydır Bekleyen Yaşlı Kadın: Rusya'ya Dönüş İzni Bekliyor

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar

2024 Doğalgaz Desteği: 1.500 TL - 3.500 TL Arası Yardım Başladı

2025 Asgari Ücret Tahmini ve Enerji Fiyatları Artışı Açıklandı

İŞKUR’dan 116.000 TL maaşla iş imkanı! İŞKUR kaydının olması yetiyor

Çalışana Ocak öncesi zam müjdesi! Yüzde 45 zam açıklandı

Emekliye 2500 TL destek! 11 Gün kaldı, gidene verilecek

İçişleri Bakanı’ndan POMEM ALımı Müjdesi: 12 Bin yeni polis, Türkiye'ye hizmet etmeye hazır!

SSK ve Bağ-kur’lulara müjde! Yüksek maaş alma formülü açıklandı