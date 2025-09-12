BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail ile Pakistan Arasında Sert Tartışma

BM Güvenlik Konseyi "Orta Doğu'da durum" gündemiyle toplandı. Toplantıda İsrail'in Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine saldırısı ele alındı ve ülke temsilcileri arasında sert sözlü çatışma yaşandı.

Tartışmanın merkezinde Doha saldırısı

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar Ahmed söz alarak İsrail'i hedef aldı: "Saldırgan ve işgalci, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku sürekli ihlal eden İsrail'in bu meclisi kötüye kullanması, bu konseyin kutsallığına saygısızlık etmesi ve esasen kendi yasa dışı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini maskelemeyi amaçlayan asılsız iddialarla başkalarını suçlaması kabul edilemez, hatta gülünçtür."

Ahmed, İsrail'in uygulamalarını şu sözlerle sürdürdü: "(İsrail) kimseyi, eğer hiç kaldıysa dostlarını bile dinlemeyen, hiçbir tavsiyeye kulak asmayan, hatta uluslararası toplumun üyelerini, uluslararası medyayı, uluslararası insan hakları ve insani yardım kuruluşlarını tehdit eden bir işgalcidir."

Ahmed ayrıca, İsrail'in savunucularının tutumuna değinerek, "Bu savunucular, yasa dışı eylemleri ve uluslararası topluma meydan okumalarıyla defalarca su yüzüne çıkıyor ve tüm işgalciler gibi, (İsrail) saldırgan olmasına rağmen mağduru oynuyor." ifadelerini kullandı.

Ahmed, Pakistan'ın El-Kaide'ye karşı mücadeledeki rolüne vurgu yaptı ve İsrail'i "kendi yasa dışı eylemlerini ve uluslararası hukuk ihlallerini meşrulaştırmak için Pakistan hakkında yanıltıcı ifadeler kullanmakla" eleştirdi. Ayrıca, "Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında onlarca yıldır tanık olduğumuz en kötü türden devlet terörizminin faili olan sorumsuz bir haydut devletin imalarını kabul edemeyiz." dedi.

Danon'dan karşılık

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise konuşmasında şu ifadeyi kullandı: "Belki konuşmamdan rahatsız oldunuz, özür dilerim ama konuşmamda gerçeklere bağlı kalmaya özen gösteriyorum. Gerçek şu ki Usame bin Ladin Pakistan'da öldürüldü ve kimse ABD'yi kınamadı."

Toplantı, İsrail'in Doha saldırısının değerlendirilmesi ve taraflar arasındaki suçlamaların sürdüğü bir zeminde ilerledi.