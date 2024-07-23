BM: Han Yunus'ta 150 Bin Kişi Yerinden Edildi

Han Yunus'ta Felaket: 150 Bin Kişi Yerinden Edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, yalnızca bir gün içerisinde 150 bin kişinin Han Yunus bölgesinden zorla tahliye edildiğini duyurdu. Dujarric, günlük basın toplantısında verdiği bilgilerle Gazze'deki durumu değerlendirdi.

İnsanların Hayatı Altüst Oluyor

Dujarric, İsrail tarafından verilen tahliye emirlerinin insanların hayatlarında yıkıcı sonuçlara yol açtığını belirtti. Ayrıca, İsrail ordusunun tahliye öncesinde attığı broşürlerin, halkın güvenliğini daha da riske attığını vurguladı. Dujarric, "Dün sadece 150 bin kişi Han Yunus'tan kaçmak zorunda kaldı," dedi.

Kaçışın Zorlukları

BM Sözcüsü, insanların yanlarına hiçbir eşya alarak kaçmak zorunda kaldığını ve gidecekleri yerlerde altyapının eksik olduğunu hatırlattı.

UNICEF Araçlarına Saldırı

Dujarric, UNICEF e ait iki araca düzenlenen ateşli saldırı hakkında bilgi vererek, saldırının kimler tarafından yapıldığını bilmediklerini belirtti. Sahadaki ekiplerinin adli soruşturma yapamadığını ve çatışma ortamında görevlerini sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti.

Son olarak, insan odaklı yardım çalışanları ve sivillere yönelik yapılan tüm saldırıları şiddetle kınadıklarını sözlerine ekledi.