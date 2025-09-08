BM İnsan Hakları Konseyi 60'ıncı Oturumu Cenevre'de başladı: Volker Türk'ten İsrail'e uyarı

Volker Türk, İsrail'i UAD kararlarına uymaya, soykırımı önlemeye ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 12:33
BM İnsan Hakları Konseyi 60'ıncı Oturumu Cenevre'de başladı: Volker Türk'ten İsrail'e uyarı

BM İnsan Hakları Konseyi 60'ıncı Oturumu Cenevre'de başladı

Volker Türk, İsrail'e UAD kararlarına uyma çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 60'ıncı Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı. Toplantı, İsviçre'nin BM Cenevre Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jurg Lauber başkanlığında açıldı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk açılış konuşmasında şunları söyledi: "İsrail'in Gazze'de Filistinli sivilleri topluca katletmesi, tarifsiz acılar ve toplu yıkıma neden olması, yeterli hayat kurtarıcı yardım ulaştırılmasını engellemesi ve bunun sonucunda sivillerin aç kalması, gazetecileri öldürmesi ve savaş suçu üstüne savaş suçu işlemesi dünya vicdanını sarsıyor. Üst düzey İsrailli yetkililerin açıkça soykırım söylemi kullanması ve Filistinlilerin utanç verici bir şekilde insanlıktan çıkarılması karşısında dehşete kapılıyorum."

Bölgenin barış için haykırdığını belirten Türk, Gazze'nin "bir mezarlığa dönüştüğünü" vurguladı.

"İsrail, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından emredilen adımları atmak, soykırım eylemlerini önlemek, soykırıma teşvik edenleri cezalandırmak ve Gazze'deki Filistinlilere yeterli yardımın ulaşmasını sağlamakla yasal olarak yükümlü."

Türk, "Daha fazla militarizasyon, işgal, ilhak ve baskı yalnızca daha fazla şiddet, misilleme ve terörü besleyecektir." diye konuştu.

Gazze'deki katliamı sona erdirmek için şimdi harekete geçilmesi gerektiğinin altını çizen Türk, "Uluslararası toplum görevini yerine getirmiyor. Gazze halkını yüzüstü bırakıyoruz. Soykırımı önlemek için kararlı adımlar nerede? Ülkeler neden vahşet suçlarını önlemek için daha fazlasını yapmıyor? Ülkeler, savaş yasalarını ihlal etme riski taşıyan silahların İsrail'e akışını durdurmalı." dedi.

Türk, ülkelerin ateşkes, rehinelerin ve keyfi olarak alıkonulanların serbest bırakılması ve Gazze'ye yeterli insani yardımın ulaştırılması için ellerindeki tüm imkanları kullanarak azami baskı uygulaması gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmasının sonunda Türk, "(Ülkeler) İsrail'in, Gazze'yi askeri olarak ele geçirme planına ve işgal altındaki Batı Şeria'yı hızla ilhak etmesine karşı kararlı adımlar atmalı." diyerek, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkının desteklenmesinin önemine işaret etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 60'ıncı Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde...

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 60'ıncı Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde başladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, toplantının açılışında konuşma yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin (İHK) 60'ıncı Oturumu, BM Cenevre Ofisi'nde...

İLGİLİ HABERLER

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret
2
Yılmaz 2026-2028 Orta Vadeli Programı Açıkladı: Tek Haneli Enflasyon Hedefi
3
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
4
Erdoğan, Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi Açılışına Katılacak ve Kabineye Başkanlık Edecek
5
BM İnsan Hakları Konseyi 60'ıncı Oturumu Cenevre'de başladı: Volker Türk'ten İsrail'e uyarı
6
Uraloğlu: 'Yüzüncü Yıl Geri Dönüş Kavşağı' Eylül Sonunda Açılacak
7
Adana'da 'Yeşil Vatan' Projesi: Öğrenciler Okul Bahçesine Fidan Dikti

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat