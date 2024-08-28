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BM: İsrail, Bilgileri Dahilinde BM Araçlarına Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Gazze'de BM'ye ait bir insani yardım aracını vurdu. İki BM çalışanı saldırıdan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 22:12
BM: İsrail, Bilgileri Dahilinde BM Araçlarına Saldırı Gerçekleştirdi

İsrail Ordusundan BM Araçlarına Saldırı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri sözcüsü Stephane Dujarric, dün gece gerçekleşen olayda, İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) Gazze'de, BM'ye ait insani yardım konvoyunu hedef aldığını açıkladı.

Olay Detayları ve Zarar Durumu

Dujarric, basın toplantısında, "İsrail ordusu, açıkça BM logosuyla belirtilmiş bir aracın ön camına 10 kez ateş açtı," şeklinde belirtti. Neyse ki, araçta bulunan iki personel herhangi bir zarar görmedi.

Güvenlik ve Koordinasyon Problemleri

Olayın, BM çalışanlarının zırhlı araçlar kullanmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Dujarric, bu tür durumların bir daha yaşanmaması için İsrail ordusuyla işbirliği yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

İsrail ile Koordinasyon Sorunları

Dujarric, yaşanan olayın, BM ile İsrail ordusu arasındaki koordinasyon problemlerini simgelediğini belirterek, "Bu olay, artık bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri almak zorundayız," ifadelerini kullandı.

Olayın Nedenleri Üzerine Tartışmalar

Olayın kasıtlı yapılıp yapılmadığı sorusuna cevap veren Dujarric, "Bize ateş edenlerin zihniyetini değerlendirebilecek bir durumumuz yok. Ancak bu konvoyun hareketinin İsrail yetkilileriyle koordineli olduğunu biliyoruz," dedi.

Soruşturma Talebi

Olayın soruşturulması yönünde İsrail tarafına herhangi bir baskı yapılıp yapılmayacağına değinen Dujarric, "O tarafta hiçbir etkimiz yok," şeklinde yanıtladı.

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