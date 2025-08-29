BM: İsrail'in Gazze İşgali 1 Milyon Filistinliyi Zorla Yerinden Edebilir

UNRWA'dan kritik uyarı

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze kentine yönelik işgal planının yaklaşık 1 milyona yakın Filistinlinin yeniden zorla yerinden edilme riski oluşturduğu uyarısında bulundu.

UNRWA, uyarısını Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yayımladığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Olası saldırıların etkileri

Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'yi işgal planını hayata geçirmek üzere başlatacağı saldırıların, burada sığınan yaklaşık 1 milyon kişinin yeniden zorla yerinden edilmesine yol açacağı belirtildi. Saldırılar başlaması halinde bölgedeki Filistinlilerin zaten kalabalık olan alanlara sıkışmaya zorlanacağı vurgulandı.

UNRWA, Gazze'deki kıtlığın derinleştiğine dikkat çekerek olası saldırıların bölgedeki acıyı artıracağı ve daha fazla insani felakete neden olacağı uyarısında bulundu.

Planın aşamaları ve siyasi gelişmeler

İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı Gazze kentini "tehlikeli savaş bölgesi" ilan etmiş ve saldırıların yoğunlaşacağının sinyalini vermişti. İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgaline yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı röportajda Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini ifade etmişti. İsrail basını ise ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığını, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediğini yazdı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise Gazze merkezindeki, büyük ölçüde harabeye dönmüş mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İnsani ve tarihi bağlam

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal etmişti. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

UNRWA'nın uyarısı, olası işgalin hem geniş çaplı yerinden edilmeye hem de mevcut insani krizin derinleşmesine açık bir çağrı niteliği taşıyor.