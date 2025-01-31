BM, İsrail'in UNRWA Yasağının Ateşkes Anlaşmasını Riski Altına Alabileceğini Açıkladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, Tel Aviv'in UNRWA'nın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklama kararının, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının geleceğini riske atabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ateşkes Olasılığı Tehlikede

Touma, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in UNRWA'nın yasaklama kararının yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Ajansın Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında hayati öneme sahip hizmetlerini sunma konusundaki kararlılığını vurguladı. Ayrıca, bu kararın Filistinli mülteciler üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Yardım Faaliyetleri Sürdürülecek

Touma, "UNRWA, bu yasanın işgal altındaki Filistin topraklarında nasıl uygulanacağına dair resmi bir bildirim almadı." diyerek, İsrail'in vize kısıtlamaları nedeniyle Doğu Kudüs'teki uluslararası çalışanlarının ayrıldığını, Gazze ve Batı Şeria'daki yerel personelin ise karşılaştığı zorlukları aktardı. Ancak, Gazze'de uluslararası personelin varlığına ve temel yardım malzemeleri gönderiminde devam eden çabalara dikkat çekti.

UNRWA'nın Önemi Vurgulandı