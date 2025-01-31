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BM, İsrail'in UNRWA Yasağının Ateşkes Anlaşmasını Riski Altına Alabileceğini Açıkladı

BM'ye göre İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklaması, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının geleceğini tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 14:04
BM, İsrail'in UNRWA Yasağının Ateşkes Anlaşmasını Riski Altına Alabileceğini Açıkladı

BM, İsrail'in UNRWA Yasağının Ateşkes Anlaşmasını Riski Altına Alabileceğini Açıkladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma, Tel Aviv'in UNRWA'nın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini yasaklama kararının, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının geleceğini riske atabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Ateşkes Olasılığı Tehlikede

Touma, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde yaptığı açıklamada, İsrail'in UNRWA'nın yasaklama kararının yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, Ajansın Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında hayati öneme sahip hizmetlerini sunma konusundaki kararlılığını vurguladı. Ayrıca, bu kararın Filistinli mülteciler üzerinde yıkıcı etkileri olabileceğine dikkat çekti.

Yardım Faaliyetleri Sürdürülecek

Touma, "UNRWA, bu yasanın işgal altındaki Filistin topraklarında nasıl uygulanacağına dair resmi bir bildirim almadı." diyerek, İsrail'in vize kısıtlamaları nedeniyle Doğu Kudüs'teki uluslararası çalışanlarının ayrıldığını, Gazze ve Batı Şeria'daki yerel personelin ise karşılaştığı zorlukları aktardı. Ancak, Gazze'de uluslararası personelin varlığına ve temel yardım malzemeleri gönderiminde devam eden çabalara dikkat çekti.

UNRWA'nın Önemi Vurgulandı

Touma'nın açıklamasına göre, Gazze'de 5 binden fazla ekip üyesi bulunuyor ve bu ekipler, Gazze genelinde yardım malzemeleri dağıtımına devam ediyor. "19 Ocak'tan bu yana, UNRWA Gazze'ye gönderilen yardım malzemelerinin yüzde 60'ını getirdi. Eğer bu süreç kesintiye uğrarsa, mevcut ateşkes anlaşması büyük bir riskle karşılaşacak,"

İsrail'in Yasağı ve Sonuçları

Tel Aviv'in UNRWA'nın İsrail ve işgal altındaki Doğu Kudüs'teki faaliyetlerini durdurma kararı, dün itibariyle yürürlüğe girmişti. Bu yasak, yaklaşık 2,5 milyon Filistinli mültecinin hayatını olumsuz etkileme potansiyeline sahip. İsrail Meclisi, Ekim 2024 için benzer bir yasa tasarısını onaylamıştı.

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