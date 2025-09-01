BM Komiseri Grandi: Afganistan Depremi Ölüm ve Yıkımı Kuraklık ve Göçe Ekledi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Afganistan'da çok sayıda can kaybına yol açan depremin, bölgedeki mevcut zorluklara yeni bir ölümü ve yıkımı eklediğini vurguladı.

"Bu durum, kuraklık ve komşu ülkelerden milyonlarca Afgan'ın zorunlu göçü gibi diğer zorluklara ölüm ve yıkımı da ekledi."

Grandi söz konusu açıklamayı, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulunarak yaptı ve uluslararası bağışçı topluluğunun yardım çalışmalarını desteklemesini umduklarını kaydetti.

Depremin büyüklüğü ve can kaybı

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin Afganistan'ın Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusunda, 8 kilometre derinlikte ve 6 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

Yerel yetkililer, bunun ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu belirtti. Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdul Metin Kani, dün gece yaşanan deprekte can kaybının 622'ye, yaralı sayısının ise 1555'e çıktığını açıkladı.

Grandi, insani yardımın hızla ve etkin şekilde ulaşması için bağışçı topluluğun desteğine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.